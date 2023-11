Hermano de futbolista de Millonarios denunció agresión después de la final con Nacional

El hermano del jugador de Millonarios Óscar Vanegas, Ray Vanegas, denunció por medio de sus redes sociales que fue agredido por hinchas de Atlético Nacional después de salir de la final entre el cuadro paisa y el capitalino.

La vuelta de la final por la Copa Colombia se disputó en el estadio Atanasio Girardot, en la que el conjunto verdolaga salió victorioso después de enviar el partido a cobros desde el punto penal con un gol en el último suspiro del partido.

El ‘Rey de copas’ logró reivindicarse con su hinchada después de los recientes meses de tensión y de no vivir su mejor momento en el fútbol colombiano, logrando su revancha ante los embajadores.

A parte de lo meramente relacionado con el trámite del partido, un hecho lamentable se presentó a las afueras del recinto deportivo de la capital antioqueña: la intolerancia volvió a tomar parte del protagonismo de la noche.

Según la denuncia del también futbolista y hermano de Vanegas, realizada por sus redes sociales, al salir del estadio cinco barristas del conjunto verdolaga lo increparon, acorralaron, lo amenazaron y hasta lo agredieron.

“Fui apoyar a mi hermano en la final Nacional vs. Millonarios. Saliendo del estadio, cinco hinchas o no sé cómo se les llama a esos desadaptados me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me linchan”, escribió.

La denuncia también puntualiza que los intolerantes "hinchas" (si se le puede llamar así) tenían armas cortopunzantes con las que lo amenazaron para que se fuera, por lo que la Policía del Valle de Aburrá tuvo que intervenir para que el hecho no pasara a mayores.

“Tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron, y ante esto, le tocó intervenir a la Policía”, detalló Ray Vanegas en sus historias de Instagram.

La revancha de Nacional

Cuando todo parecía perdido de nuevo para Atlético Nacional, un gol de Juan Felipe Aguirre, en el último minuto del partido ya daba como ganador a Millonarios, obligó a que la final se fuera a cobros desde el punto penal.

Allí, con una gran intervención del guardameta Kevin Mier, el cuadro paisa logró derrotar al embajador y regalarle un grito de descanso a la hinchada que esperaba por la reivindicación de su equipo después de haber perdido una final ante Millonarios.

En la serie de penales por Atlético Nacional anotaron Jefferson Duque, Robert Mejía, Kevin Mier, Sergio Mosquera y el venezolano Eric Ramírez.

Mientras que, por Millonarios hicieron gol Juan Carlos Pereira, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas y Larry Vásquez y falló Édgar Guerra, a quien le atajó el cobro Mier.

Los capitalinos habían abierto el marcador con un tanto de Leonardo Castro, mientras que los locales igualaron, in extremis, con un gol de Aguirre en el tiempo de reposición.

"Agradecido con Dios, la virgen y los compañeros. Es una oportunidad linda que se nos presentó hoy, Nacional es esto, Nacional está enseñado a jugar finales. Hoy grandiosamente y con Dios lo pudimos hacer, mérito a mis compañeros, todo el equipo staff, utileros, cuerpo técnico y médicos, todos los que hacen parte de nosotros. Entrenadores de inferiores, agradecimiento a Milton patiño, a Chipi y a René, que sin ellos nada de esto sería posible", expresó el portero Kevin Mier.