Lista de convocados de Brasil: Vinicius Jr, Rodrygo, Gabriel Jesus y Endrick encabezan la lista

Todo listo en Barranquilla para el duelo de la Selección Colombia contra la cinco veces campeona del mundo. No será fácil, pues siempre la lista de convocados de Brasil trae consigo una gran gama de jugadores de la elite europea que cumplen a cualquier rival que enfrenten tanto de local como de visitante.

Una vez más vendrán al país los mejores del mundo de la verdeamarela, como lo son en la actualidad Vinicius Jr, Rodrygo, Rapinha, Gabriel Jesus, Alisson, Marquinhos, entre otros. Esta vez bajo el mundo de Fernando Diniz, quien también dirige a Fluminense, equipo con el cual acaba de conseguir la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors.

Esta es la lista de convocados de Brasil

Alisson (Liverpool).

Ederson (Manchester City).

Lucas Perri (Botafogo).

Emerson (Tottenham).

Renan Lodi (Olympique).

Carlos Augusto (Inter).

Bremer (Juventus).

Gabriel Magalhaes (Arsenal).

Marquinhos (PSG).

Nino (Fluminense).

André (Fluminense)

Bruno Guimaraes (Newcastle United).

Douglas Luiz (Aston Villa).

Joelinton (Newcastle United).

Raphael Veiga (Palmeiras).

Rodrygo (Real Madrid).

Endrick (Palmeiras).

Gabriel Jesus (Arsenal).

Gabriel Martinelli (Arsenal).

Vinicius Jr (Real Madrid).

Joao Pedro (Bringhton).

Paulinho (Atlético Mineiro).

Pepe (Porto).

Raphinha (Barcelona).

Lista de convocados de Brasil // Foto: X @CBF_Futebol

Posible titular de Brasil vs. Colombia en Eliminatorias

Si bien Brasil cuenta con una gran gama de jugadores de gran recorrido internacional, seguramente Diniz optará por la experiencia ante un rival como Colombia y en una plaza difícil como lo es el Metropolitano de Barranquilla. La duda nacerá en la portería, pues no es fácil elegir entre Ederson o Alisson, dos porteros que fecha a fecha se enfrentan a los mejores jugadores del mundo.

La solución simple podría ser ver a Vinicius Jr, Rodrygo, Martinelli o Gabriel Jesus, pero, con el triunfo de Fluminense, no sería raro ver algunos de estos jugadores en el once titular vs. Colombia. En ese orden de ideas, este podría ser el grupo de once jugadores que enfrenten a Colombia el 16 de noviembre de 2023:



Alisson; Emerson, Marquinhos, Bremer y Renan Lodi; Bruno Guimaraes, Dogulas Luiz y André; Rodrygo, Vinicius y Gabriel Jesus.

