Paz

UBPD recuperó 19 cuerpos en cementerio de Necoclí ante avance de la erosión costera

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 19 cuerpos en el cementerio de Necoclí, en Antioquia, durante la tercera fase de intervención forense realizada en ese lugar.

