"Yo me tengo una fe la berraca": Leonardo Huerta sobre la campaña junto a Claudia López

El candidato vicepresidencial Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, habló en entrevista con Recap Blu sobre el rumbo de la campaña y las posibilidades reales de pasar la primera vuelta, que será el 31 de mayo. El abogado y académico aseguró que confía plenamente en el proyecto político que lidera junto a la exalcaldesa de Bogotá.

“Yo me tengo una fe la berraca”, afirmó Huerta al recordar su proceso de recolección de firmas, cuando —según dijo— pocos creían que lograría llegar al tarjetón. “Muchos pensaban que no lo iba a lograr, pero aquí estamos”, añadió, destacando que su candidatura ha logrado abrirse espacio frente a figuras tradicionales de la política nacional.

En materia económica, el aspirante defendió la idea de un salario mínimo con enfoque social, pero insistió en la necesidad de encontrar equilibrios. Explicó que no se puede plantear una política de ingresos sin tener en cuenta las capacidades de los microempresarios, a quienes también considera fundamentales en la generación de empleo.

“Aquí no se trata de una lucha entre trabajador y empresario, sino de construir bienestar entre todos”, señaló.



Leonardo Huerta Foto: Blu Radio

¿Apoyará a otro candidato?

Huerta también se refirió a los escenarios políticos en caso de no avanzar a segunda vuelta. Aunque reiteró su confianza en alcanzar esa instancia, planteó que existen distintas rutas dentro de la democracia: apoyar a otro candidato o asumir un rol de oposición.

“No todo es alinearse con quien va ganando. También se puede decidir no respaldar a ninguno, con argumentos”, explicó.

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En ese sentido, aseguró que cualquier decisión futura se basará en un análisis programático de las propuestas de otros aspirantes. Incluso planteó la posibilidad de generar espacios pedagógicos para contrastar ideas y programas de gobierno, antes de definir una postura. Mientras tanto, insistió en que la prioridad es consolidar su proyecto político y demostrar que su candidatura tiene opciones reales en la contienda electoral.