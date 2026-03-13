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"Una nueva historia de soluciones": así definieron Claudia López y Leonardo Huerta su candidatura

Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, defendieron su candidatura como la construcción de una “nueva historia para Colombia” basada en soluciones concretas a problemas que hoy enfrentan los habitantes.

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