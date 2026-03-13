"Una nueva historia de soluciones": así definieron Claudia López y Leonardo Huerta su candidatura

La candidata presidencial Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, defendieron la construcción de una “nueva historia para Colombia” basada en soluciones concretas a problemas como la crisis del sistema de salud, la calidad educativa y las oportunidades para la clase media. Así lo señalaron durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, donde explicaron los fundamentos de su proyecto político y su estrategia de cara a la campaña presidencial.

Según López, su alianza con Huerta responde a una coincidencia profunda en visión de país y trayectoria personal. “Aquí lo que hay son dos colombianos que de verdad son un matrimonio verdadero, no a la fuerza, que comparten un propósito, una visión de país”, afirmó. La candidata subrayó que ambos provienen de contextos similares y han dedicado su carrera al servicio público y la academia.

La aspirante también criticó que el debate político continúe centrado en disputas entre actores vinculados históricamente al conflicto armado. En ese sentido, sostuvo que su campaña busca romper con esa dinámica: “Colombia lo que necesita son soluciones reales para la gente, una nueva historia de soluciones para la gente”.



Enfoque en salud, educación y empleo

Uno de los ejes del proyecto político de la fórmula es la reforma al sistema de salud, tema en el que Huerta tendría un papel central. López explicó que su compañero de fórmula asumiría un rol activo desde el Gobierno nacional para impulsar cambios estructurales.

“Mi hoy vice va a ser el defensor de la salud, pero desde el Gobierno, que es donde se puede arreglar el tema”, señaló, al recordar que desde otros espacios institucionales el margen de acción es limitado frente a la cantidad de quejas y tutelas que recibe el sistema.



Por su parte, Huerta aseguró que la propuesta busca dejar de concentrarse en la búsqueda de responsables y enfocarse en soluciones concretas para los ciudadanos. “Los problemas del país están sobrediagnosticados”, dijo, y agregó que el debate público suele centrarse en “buscar culpables” en lugar de plantear respuestas.

El candidato también planteó que su proyecto pretende representar a sectores que, según él, han quedado invisibilizados en la discusión política. “Nosotros representamos a las clases medias de Colombia”, afirmó, al describir a quienes trabajan diariamente, estudian y buscan mejorar sus condiciones de vida.



Estrategia tras la consulta y rumbo a la campaña

López destacó el resultado obtenido en la consulta del 8 de marzo, en la que su propuesta alcanzó cerca de 620.000 votos. “Claro que fue un acierto haber hecho la consulta”, señaló, al considerar que ese respaldo constituye una base importante para la campaña hacia la primera vuelta presidencial.

Tras ese proceso, la candidata explicó que intentó consolidar alianzas con otros dirigentes políticos. Sin embargo, aseguró que algunos decidieron continuar con proyectos independientes o tomar otros caminos políticos.



Recorrido por los territorios

En cuanto a la estrategia electoral, López señaló que su campaña recorrerá el país para promover su propuesta política y dialogar con distintos sectores sociales.

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“Vamos a ir a todos los territorios, a las salas de las casas, a las fábricas, a las oficinas, a las universidades”, afirmó, al explicar que el objetivo será convocar a los ciudadanos que buscan alternativas centradas en soluciones prácticas para problemas como la seguridad, el empleo y el acceso a servicios.

Para la candidata, la meta es impulsar un cambio en la narrativa política nacional. “Vamos a ir a decirle al país que se organice la nueva historia, los que sabemos trabajar, producir soluciones y mejorar la salud y la educación”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: