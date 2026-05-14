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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / EN VIVO | Gran Debate de candidatos a vicepresidentes Colombia 2026: Oviedo, Bonilla y Huerta

EN VIVO | Gran Debate de candidatos a vicepresidentes Colombia 2026: Oviedo, Bonilla y Huerta

Blu Radio reúne a candidatos vicepresidenciales en debate clave rumbo a las elecciones de 2026

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Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de may, 2026

Con miras a las elecciones presidenciales de 2026, Blu Radio realizará este jueves 14 de mayo, a partir de las 12:00 del mediodía, el Debate de Vicepresidentes, un espacio en el que tres candidatos expondrán sus propuestas y visiones para el país de cara al periodo 2026-2030.

Los candidatos confirmados para el encuentro son Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta. Durante el debate se discutirán algunos de los temas más relevantes para el país, entre ellos la economía, la educación, la seguridad y el papel que tendrá la Vicepresidencia en el próximo cuatrienio. El espacio busca ofrecerles a los ciudadanos un panorama más amplio sobre las propuestas de las fórmulas vicepresidenciales y la manera en que acompañarán eventuales gobiernos a partir de 2026.

El encuentro tendrá el sello informativo de la emisora y estará enfocado en promover un debate de ideas alrededor de los principales desafíos que enfrenta Colombia. El debate podrá seguirse en vivo a través de las diferentes plataformas de Blu Radio y se suma a la agenda de eventos políticos que comienzan a marcar el rumbo de la campaña presidencial de cara a los próximos comicios. La cita es este jueves 14 de mayo al mediodía, en una jornada que promete convertirse en uno de los primeros escenarios de confrontación de propuestas entre quienes aspiran a ocupar la Vicepresidencia de la República.

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