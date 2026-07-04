¿Cuántas veces ha jugado Colombia los octavos de final de un Mundial? Así le ha ido

Nuevamente la mancha amarilla hizo presencia en el Mundial 2026, luego de que la Selección Colombia venciera a Ghana en Kansas, Estados Unidos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo ahora se enfrentarán a Suiza en los octavos de final, una instancia que para el combinado 'Tricolor' ha sido poco frecuente.

El "brujo" de Ghana no fue suficiente para que los africanos pudieran superar a los colombianos. Por el contrario, el conjunto sudamericano, que terminó primero del Grupo K, demostró jerarquía y venció por la mínima diferencia a los dirigidos por Carlos Queiroz, extécnico de Colombia.

Con el arranque del encuentro, el combinado cafetero empezó a presionar, especialmente por las bandas, donde la velocidad de los atacantes fue determinante para poner el 1-0 en el marcador. Al minuto 14 llegó el único gol del compromiso y el de la victoria, obra de Jhon Arias.

Sin embargo, este logro es más importante de lo que parece, pues alcanzar los octavos de final no ha sido una constante para el seleccionado nacional.



¿Cuántas veces Colombia ha alcanzado los octavos de final?

A lo largo de la historia, Colombia ha disputado siete Mundiales, contando esta Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, antes de lo conseguido tras el choque ante Ghana, el cuadro 'Tricolor' solo había alcanzado tres veces los octavos de final:

Italia 1990: Colombia 1-2 Camerún.

Gol de Roger Milla: robó del balón a Higuita AFP

Luego de avanzar como uno de los mejores terceros tras el agónico e histórico empate 1-1 ante Alemania , Colombia disputó sus primeros octavos de final. El choque terminó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, pero en la prórroga el panorama cambió. Roger Milla marcó un doblete, incluyendo el recordado gol en el que le robó el balón a René Higuita fuera del área. Bernardo Redín descontó para Colombia, pero no fue suficiente.



Luego de avanzar como uno de los mejores terceros tras el agónico e , Colombia disputó sus primeros octavos de final. El choque terminó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, pero en la prórroga el panorama cambió. fuera del área. Bernardo Redín descontó para Colombia, pero no fue suficiente. Brasil 2014: Colombia 2-0 Uruguay.

Celebración de James tras gol a Uruguay AFP

Esta ha sido la mejor actuación de la Selección Colombia en un Mundial. En un Estadio Maracaná a punto de "estallar", el equipo dirigido por José Pékerman superó con autoridad a la "Garra Charrúa" gracias al doblete de James Rodríguez. De hecho, el primer tanto fue la recordada volea desde fuera del área del '10', que le permitió ganar el Premio Puskás al mejor gol del año. Con esta victoria, Colombia alcanzó los cuartos de final por primera vez.



Esta ha sido la mejor actuación de la Selección Colombia en un Mundial. En un Estadio a punto de "estallar", De hecho, el primer tanto fue la recordada volea desde fuera del área del '10', que le permitió ganar el Premio Puskás al mejor gol del año. Con esta victoria, Colombia alcanzó los cuartos de final por primera vez. Rusia 2018: Colombia 1-1 Inglaterra.

Duelo entre Colombia e Inglaterra AFP Harry Kane adelantó a los ingleses desde el punto penal, pero al minuto 93 Yerry Mina apareció con un cabezazo para igualar el marcador y enviar el partido a la prórroga. Tras mantenerse el empate, el boleto a cuartos se definió desde el punto penal, donde los errores de Mateus Uribe y Carlos Bacca condenaron la eliminación de los cafeteros.

Colombia enfrentará a Suiza por un cupo a cuartos de final

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Luego de que Colombia venciera 1-0 a Ghana, los cafeteros aseguraron su clasificación a los octavos de final. Por ello, el próximo sábado 11 de julio, a las 8:00 de la noche, se enfrentarán a Suiza en busca del boleto a los cuartos de final.

