¡El sueño continúa! Colombia venció a Ghana y avanzó a octavos de final del Mundial

Nuevamente la fiesta del Mundial la lideró la hinchada de la Selección Colombia, esta vez en Kansas, Estados Unidos.El estadio se vistió de amarillo, azul y rojo con la ilusión de miles de hinchas ver al equipo de Néstor Lorenzo de avanzar a la próxima ronda ante una complica Ghana.

Ni el “brujo” le daba miedo a la afición que, desde el primer minuto, confió en el nivel de los jugadores llamados por Néstor Lorenzo a esta competencia. Pero al otro lado los planes de Carlos Queiroz era dañar la fiesta tricolor, en especial por su mal paso por el combinado nacional en tiempo de pandemia.

Colombia vs. Ghana // Foto: AFP

El himno se entonó y no solo palpitaron los corazones en el estadio, sino de millones de personas que se reunieron para acompañar desde la distancia al equipo tricolor, que respondió desde el pitazo inicial con un gran ímpetu y cortando los espacios de Ghana para irse encima del rival.

Entre Luis Díaz, James Rodríguez, Lerma y JhonArias comenzaron a construir el ataque cafetero, presionando, en especial, las bandas para aprovechar la rápidez de los atacantes colombianos para llegar por esa zona de la cancha hasta que, en una jugada colectiva,llegó el primero de los pies de Arias al minuto 14 para poner arriba a la Selección Colombia.



Pero el clima empezó a jugarle en contra a los colombianos que comenzaron a bajar el ritmo con el paso de los minutos, mientras Ghana se empezó a tomar confianza. No obstante, la calidad de los futbolistas de la tricolor se imponía por momento el trámite del primer tiempo para quedar cara a cara con el golero rival.

Foto: AFP

El segundo tiempo no fue diferente y el equipo de Néstor Lorenzo entró aún más fuerte con el cambio de James Rodríguez por Richard Ríos, quien le dio otro ritmo al equipo y se volvió a ir encima del rival, pero esta vez por el centro del campo aprovechando la calidad de Gustavo Puerta,

Pasaba el trámite de los minutos y era el cuadro colombiano en el que tomaba protagonismo en Kansas, pero el temor de que un error terminara en un gol de Ghana estaba latente en el aire, en especial porque, nuevamente, el fuera de lugar le negó el grito de gol de Luis Díaz.

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El tiempo crecía y más confianza agarraba Colombia nuevamente que no permitía a Ghana llegar al área. Pero la cereza del pastel fue Juan Fernando Quintero, quien milita en River Plate, para darle nuevamente un salto de calidad al equipo y desde fuera del área intentó poner el 2-0 en Kansas.

Con este triunfo, la Selección Colombia llega a octavos de final y se enfrentará a Suiza el próximo martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde.