"Ya nos desactivamos": equipo colombiano inicia su regreso tras misión de rescate en Venezuela

Tras completar nueve días de operaciones en las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela, el equipo colombiano de búsqueda y rescate UsarCol-1 comenzó el proceso de retorno al país.

Camilo Zamudio, bombero y coordinador de rescate de la misión, confirmó en Noticias de la Mañana de Blu Radio que el grupo suspendió las labores en terreno luego de recibir la instrucción de la célula de coordinación internacional, organismo liderado por las Naciones Unidas que distribuye las tareas entre los equipos de emergencia desplegados en la zona del desastre.

"El día de ayer suspendimos labores de terreno y las asignaciones. Aquí hay algo que llama una célula de coordinación dirigida por las Naciones Unidas que nos van asignando como el trabajo que tenemos que ir haciendo."

El rescatista explicó que, una vez finalizada la asignación de labores, el equipo inició el desmonte de su base de operaciones para emprender el regreso a Colombia.



"Ya anoche nos desactivamos y hoy empezamos a ordenar el campamento para, Dios mediante, retornar mañana." Zamudio indicó que la decisión también obedece al desgaste físico y emocional acumulado tras más de una semana de trabajo continuo en condiciones complejas, además de la reducción en las probabilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

Terremotos en Venezuela // Foto: AFP

"Somos de los primeros grupos que llevamos 9 días de operación, ya también el desgaste del equipo y las probabilidades de encontrar son muy bajas." Precisó que el relevo será asumido por equipos internacionales que llegaron recientemente a Venezuela y que cuentan con mejores condiciones físicas para continuar las labores de búsqueda.

"Ya hay equipos que llegaron hace dos o tres días que están mucho más frescos y pueden continuar la labor."

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El coordinador de UsarCol-1 también señaló que, en esta nueva etapa de la emergencia, es importante que las ayudas humanitarias se articulen con las organizaciones que permanecen en el terreno para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

"Podrían contactar a otras organizaciones, las que está la Cruz Roja y otras ONG que están trabajando con entidades locales para definir ya necesidades, lo que se necesita puntualmente."

La misión colombiana hizo parte del operativo internacional desplegado tras la tragedia que deja miles de víctimas entre fallecidos, heridos y damnificados. Durante nueve días, los rescatistas nacionales trabajaron junto a equipos de distintos países en la búsqueda de sobrevivientes bajo los edificios colapsados, una labor coordinada por Naciones Unidas y los organismos de gestión del riesgo de Venezuela.

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Con el regreso de UsarCol-1 concluye la participación del primer contingente colombiano enviado a la emergencia, mientras las operaciones de rescate continúan a cargo de los equipos internacionales que permanecen en la zona afectada.

Escuche la entrevista completa aquí: