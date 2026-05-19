Pago de deudas y confianza inversionista: los temas del debate vicepresidencial de infraestructura

Las fórmulas vicepresidenciales de varios candidatos a la Casa de Nariño expusieron sus propuestas en materia de infraestructura durante un debate organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el que coincidieron en la necesidad de reactivar la inversión, destrabar proyectos y recuperar la confianza de los inversionistas.

La fórmula de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, aseguró que un eventual gobierno priorizaría tres proyectos: el corredor Villeta–Guaduas, el dragado y mantenimiento del canal de acceso a Buenaventura y obras en el Catatumbo. Según explicó, la infraestructura debe servir para “mejorar competitividad, cerrar brechas territoriales y brindar dignidad”.

Bonilla también atribuyó la caída de la inversión en infraestructura a problemas de “confianza, ejecución y rumbo”. Por eso, propuso “recuperar el gobierno del sector desde la Presidencia”, restablecer la comisión de infraestructura y organizar un banco de proyectos para destrabar iniciativas.

Por su parte, Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, planteó como prioridades un plan nacional de agua potable y saneamiento básico, la creación de un lugar de cuidado social en cada municipio y el corredor multimodal Orinoquía-Pacífico para conectar el oriente y occidente del país. En materia de finanzas, Huerta aseguró que primero debe establecerse el monto de las deudas con el sector y planteó una regla fiscal que impida nuevas vigencias futuras mientras no estén garantizadas las actuales.



El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo propuso priorizar la profundización del acceso al puerto de Buenaventura, la intervención de 35.000 kilómetros de vías terciarias y proyectos urbanos como las líneas dos y tres del Metro de Bogotá, el tren de cercanías de Cali y el Metro de la 80 en Medellín.

Oviedo también insistió en la necesidad de destrabar proyectos “que están estructurados, pero por desidia del gobierno no han salido”, como Villeta–Guaduas y el primer tercio de Bogotá–Villavicencio. Además, defendió el mecanismo de obras por impuestos y afirmó que debe ampliarse el rango de proyectos que pueden financiarse bajo ese esquema. Por su parte, Martha Lucía Zamora, fórmula del candidato Roy Barreras, propuso un paquete vial de 1.500 kilómetros para conectar el Pacífico con los Llanos Orientales, además de iniciativas férreas, fluviales y aéreas. También pidió buscar soluciones al “cuello de botella” de las consultas previas mediante diálogo con las comunidades y priorizando el interés general.

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Al debate no asistió la candidata de Iván cepeda, Aída Quilcué ni José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella.