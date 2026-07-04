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Caso Danilo Rueda llegará a EE. UU.: Noticias de la Mañana, 4 de julio de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 4 de julio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

Este sábado, 4 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló que el nuevo Gobierno llevará ante la justicia de Estados Unidos las denuncias sobre presuntos acuerdos entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo.
  • La Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello a 12 años de prisión, tras comprobar que exigía a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo entregar parte de su salario como condición para conservar sus cargos.
  • En Venezuela, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido hace más de diez días aumentó a 2.645, mientras continúan las labores de atención a los damnificados.

Escuche el programa completo aquí:

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