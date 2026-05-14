¿Liquidar EPS? ¿Cuál es la solución al caos de la salud? Ovideo, Bonilla y Huertas dicen qué hacer

La crisis del sistema de salud es uno de los temas más sensibles en Colombia. Las demoras en citas médicas, la falta de medicamentos, las quejas de pacientes y la incertidumbre sobre el futuro de las EPS mantienen preocupado a un país donde cada vez más personas sienten que acceder a atención médica digna se volvió una carrera de obstáculos.

Los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo expusieron en el debate de Mañanas Blu y Meridiano Blu sus propuestas para enfrentar la crisis del sector. Durante la discusión, los tres marcaron distancia frente al manejo que ha tenido el Gobierno y coincidieron en que liquidar EPS no resolvería el problema de fondo, aunque cada uno planteó caminos diferentes para intentar sacar al sistema de la crisis.

“El sistema de salud está completamente derrumbado”: Edna Bonilla

La candidata Edna Bonilla aseguró que la situación actual del sistema es crítica y planteó un plan de choque para los primeros meses de gobierno. “Hemos perdido dignidad en la salud… el sistema de salud está completamente derrumbado”, afirmó durante el debate.



Bonilla explicó que su propuesta arrancaría con un “puesto de mando unificado” durante los primeros 100 días de gobierno para revisar las cuentas y el funcionamiento del sistema. “Tenemos que tener claridad de cuántos recursos se requieren para efectivamente poner a funcionar el sistema”, señaló.

También propuso medidas urgentes para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos y la crisis financiera de las EPS. “Vamos a establecer un plan de choque en medicamentos y una línea de crédito que nos permita oxigenar las finanzas de las EPS y las finanzas en general del sistema”, dijo.

Según Bonilla, uno de los errores recientes fue el cálculo de la UPC, es decir, el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema. “Lo que sucedió con el cálculo de la UPC este año es realmente lamentable”, aseguró. Más adelante insistió en que el problema debe resolverse con medidas técnicas y no ideológicas.

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“Vamos a trabajar con medidas técnicas, no con ideología”, afirmó.



Oviedo: “Hoy muere gente por la corrupción de la salud”

Por su parte, Juan Daniel Oviedo criticó las intervenciones realizadas por el Gobierno y aseguró que liquidar las EPS sin evidencia sería una decisión equivocada. “Hoy muere gente por la corrupción de la salud”, afirmó.

El exdirector del DANE aseguró que las EPS intervenidas empeoraron financieramente tras la llegada del Gobierno nacional. “El informe más reciente de la Contraloría dice que las EPS intervenidas deterioraron su patrimonio en un 321 %”, señaló.

También cuestionó el manejo de la Nueva EPS y criticó al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero. “La amenaza del superintendente Daniel Quintero es liquidar para meterle miedo a la gente”, dijo.

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Oviedo aseguró que el problema principal fue convertir la salud en un tema político. “Politizaron la salud y se olvidaron de la gente y de los pacientes”, afirmó.

Sin embargo, reconoció un punto de la reforma del Gobierno relacionado con las condiciones laborales del personal médico. “El 85 % del personal de salud son mujeres y vamos a trabajar por su contratación estable y salarios dignos”, expresó.

Huertas advierte sobre el riesgo de liquidar EPS

Leonardo Huertas también rechazó la idea de liquidar masivamente EPS y advirtió que muchas veces las consecuencias terminan afectando directamente a los pacientes. “No podemos salir de manera irresponsable y por populismo a decir que vamos a liquidar las EPS intervenidas”, aseguró.

Huertas recordó casos en los que los usuarios quedaron sin continuidad en sus tratamientos tras la desaparición de una EPS. “Cuando se liquida una EPS, el paciente que mañana tenía una quimioterapia no tiene a quién acudir para continuar el tratamiento”, afirmó.

El candidato insistió en que el problema principal del sistema es la falta de transición ordenada entre modelos de atención. “No había un régimen de transición. Ese es el problema en Colombia”, señaló.

Además, defendió la necesidad de construir una reforma con todos los actores del sector. “Tenemos que pensar una reforma estructural que tenga en cuenta a todos los actores del sistema”, explicó.

¿Hay plata para salvar el sistema?

Otro de los puntos del debate fue la financiación de la salud. Huertas explicó que actualmente el sistema mueve enormes recursos, pero el reto está en garantizar que lleguen realmente a los pacientes.

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“La UPC hoy le cuesta al presupuesto nacional 101 billones de pesos”, detalló. También mencionó que existen recursos adicionales para enfermedades de alto costo y transferencias territoriales.

“Con los recursos que hay bien manejados, es posible resolver los problemas graves que hay”, concluyó.

Aunque las propuestas fueron distintas, los tres coincidieron en algo: el próximo gobierno recibirá un sistema de salud en crisis y tendrá que actuar rápido para evitar que el caos siga creciendo.