Alcaldía Bucaramanga anuncia investigación por accidente en restaurante donde murió mujer

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que adelantará las actuaciones correspondientes, dentro de sus competencias, para esclarecer las circunstancias de la emergencia ocurrida en el restaurante Hello Life, donde la ingeniera ambiental Janeth Mylene Suárez Saavedra sufrió graves quemaduras que posteriormente le causaron la muerte.

El alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó que solicitó a la Secretaría de Salud municipal iniciar las investigaciones que correspondan, mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos.

Publicidad

“Le he solicitado a la Secretaría de Salud para que adelante las investigaciones correspondientes dentro de la competencia legal y constitucional que le corresponde a la administración municipal”, manifestó el mandatario.

Portilla lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares de la mujer, quien falleció el pasado 13 de octubre en el Hospital Internacional de Colombia, después de permanecer bajo atención médica por las lesiones sufridas.



El alcalde también hizo un llamado de atención a quienes desarrollan actividades que puedan representar un peligro para la integridad de las personas, e insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en los establecimientos comerciales.

“Estas son actividades que pueden ser catalogadas como peligrosas y esto es una invitación y una reflexión a que no podemos bajar la guardia en ningún tipo de sentido, porque la vida es lo más importante”, afirmó Portilla.

Publicidad

¿Qué se sabe del accidente?

La emergencia ocurrió el pasado 2 de octubre en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga. En el incidente, una llamarada alcanzó a Janeth Mylene Suárez Saavedra y a su esposo, José Luis Rodríguez, quienes sufrieron quemaduras.

Publicidad

Tras la muerte de la ingeniera, la firma Danilo González Abogados S.A.S., representante jurídica del establecimiento, expresó sus condolencias a la familia y señaló que presentará la posición de la empresa ante las autoridades competentes, con fundamento en las pruebas y por los canales institucionales.

Por su parte, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), capítulo Santander, pidió a restaurantes, bares y cafés reforzar sus protocolos de seguridad, especialmente frente al uso de velas, pebeteros, recipientes con combustibles y globos inflados con gases inflamables.

Ahora, las investigaciones deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la llamarada y determinar si existen responsabilidades por lo sucedido.