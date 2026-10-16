En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía Bucaramanga anuncia investigación por accidente en restaurante donde murió mujer

Alcaldía Bucaramanga anuncia investigación por accidente en restaurante donde murió mujer

El alcalde Cristian Portilla solicitó a la Secretaría de Salud adelantar las investigaciones y llamó la atención sobre las actividades que puedan poner en riesgo la vida de los clientes.

FOTO SEPELIO MUJER BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Fallecimiento mujer Bucaramanga- Restaurante- tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que adelantará las actuaciones correspondientes, dentro de sus competencias, para esclarecer las circunstancias de la emergencia ocurrida en el restaurante Hello Life, donde la ingeniera ambiental Janeth Mylene Suárez Saavedra sufrió graves quemaduras que posteriormente le causaron la muerte.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó que solicitó a la Secretaría de Salud municipal iniciar las investigaciones que correspondan, mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos.

Últimas noticias

foto media maratón FCV Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Media Maratón FCV en Bucaramanga: estos son los cierres viales y las rutas alternas

FOTO OBRAS VÍA MÁLAGA- PAMPLONA.jpg
Santanderes

Cierran la vía Málaga - Cúcuta tras pérdida de banca en sector de Cerrito, Santander

Publicidad

“Le he solicitado a la Secretaría de Salud para que adelante las investigaciones correspondientes dentro de la competencia legal y constitucional que le corresponde a la administración municipal”, manifestó el mandatario.

Portilla lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares de la mujer, quien falleció el pasado 13 de octubre en el Hospital Internacional de Colombia, después de permanecer bajo atención médica por las lesiones sufridas.

El alcalde también hizo un llamado de atención a quienes desarrollan actividades que puedan representar un peligro para la integridad de las personas, e insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en los establecimientos comerciales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Estas son actividades que pueden ser catalogadas como peligrosas y esto es una invitación y una reflexión a que no podemos bajar la guardia en ningún tipo de sentido, porque la vida es lo más importante”, afirmó Portilla.

Publicidad

¿Qué se sabe del accidente?

La emergencia ocurrió el pasado 2 de octubre en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga. En el incidente, una llamarada alcanzó a Janeth Mylene Suárez Saavedra y a su esposo, José Luis Rodríguez, quienes sufrieron quemaduras.

Publicidad

Tras la muerte de la ingeniera, la firma Danilo González Abogados S.A.S., representante jurídica del establecimiento, expresó sus condolencias a la familia y señaló que presentará la posición de la empresa ante las autoridades competentes, con fundamento en las pruebas y por los canales institucionales.

Por su parte, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), capítulo Santander, pidió a restaurantes, bares y cafés reforzar sus protocolos de seguridad, especialmente frente al uso de velas, pebeteros, recipientes con combustibles y globos inflados con gases inflamables.
Ahora, las investigaciones deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la llamarada y determinar si existen responsabilidades por lo sucedido.

Relacionados

Bucaramanga

Acodres

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad