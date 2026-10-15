En video quedó momento en que policía dispara a una mujer; esta fue la razón

Indignación en Sao Paulo, Brasil, luego de que la Policía disparara y le quitara la vida a una mujer en la zona Coronel José Rufino Freire, al parecer, en un momento psicótico y que alertó a toda la comunidad al denunciar que tenía actitudes raras.

De acuerdo a información revelada por el medio G1, la mujer se encontraba portando un cuchillo y amenazando a todas las personas de la zona por lo que llamaron las autoridades sin esperarse que iban a terminar actuando de forma violenta para quitarle la vida en el sitio.

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Todo esto hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, varios policías van armados en el momento y cuando ella intenta acercarse, disparan en su contra en plena calle. Se ve el momento en el que cae al piso y van a levantarla tras lo sucedido.

🚨 Aconteceu em 15/10/2026, por volta das 14h45, na Rua Coronel José Rufino Freire, Parque São Domingos/Pirituba (SP).



Mulher (Camila Pereira da Silva) em aparente surto, com faca, ameaçava pessoas. Moradores chamaram a PM. Três policiais tentaram negociar; ela avançou em… pic.twitter.com/rrAKXdvM6v — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) October 15, 2026

"El jueves, tres agentes de policía intentaron negociar con la mujer para que soltara el cuchillo. Una cámara de seguridad grabó el momento en que caminaba por la calle con el cuchillo en la mano y se acercaba a los agentes. Acto seguido, uno de los agentes le disparó entre el pecho y el cuello. La mujer cayó al suelo herida", indicó el medio mencionado.



Pero no es la primera vez que sucede algo así en Brasil, las autoridades hace poco sumaron dos incidentes recientes en los que agentes de la policía militar dispararon 69 veces en una semana contra otros dos hombres que estaban sufriendo un episodio psicótico, según indicaron en su informe.

"Se ha abierto una investigación de la Policía Militar (IPM), que será supervisada por el Departamento de Asuntos Internos del Primer Ministro. Equipos de la Policía Militar acordonaron la zona hasta la llegada de equipos del Instituto de Criminalística y del Instituto de Medicina Forense. El arma del agente de policía fue incautada para su análisis forense", puntualizó la Secretaría de Seguridad Pública.