Mujer logró huir de un incendio tras salir por una ventana en Brasil: quedó en video

Los incendios en los hogares pueden ocurrir por varios factores, como fallas en instalaciones eléctricas, descuidos al cocinar o calentar cosas en la estufa o por causas naturales.

De acuerdo con las autoridades de emergencia, el deterioro y envejecimiento de las instalaciones es uno de los problemas más frecuentes en las viviendas, pues con el paso del tiempo los materiales de los cables se van desgastando, lo que puede acelerar el riesgo de una descarga eléctrica.

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Asimismo, la falta de mantenimiento y del cuidado de los aparatos también son una de las causas que generan emergencias. Una emergencia de este tipo ocurrió en Brasil, donde una mujer salió por la cornisa de una ventana para escapar de un incendio.

Mujer logró huir de incendio tras protagonizar una acrobacia de película

Según la información difundida por medios locales, el incendio ocurrió al sureste de Copacabana en una edificación de más de seis pisos. Allí, la mujer salió de su vivienda por una ventana y protagonizó una acrobacia de película.

El hecho fue captado por otra persona que se encontraba en otro edificio y a lo lejos grabó la hazaña de la mujer, quien, al encontrarse en el exterior, caminó por la cornisa del edificio mientras las llamas arrasaban el lugar.

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La persona logró llegar hasta otra de las ventanas, donde un vecino la esperaba para ayudarla a entrar, por lo que logró ponerse a salvo por sus propios medios.

Tras el aviso a las autoridades, el Cuerpo de Bomberos movilizó al personal local para atender la emergencia y extinguir el incendio. Finalmente, los equipos lograron controlar el fuego y comenzaron las labores de limpieza.

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De igual forma, la mujer fue ubicada y recibió la atención médica adecuada, aunque se desconoce información sobre su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no detallaron cuál fue la causa del inicio de la conflagración, por lo que es materia de investigación.

🇧🇷🤸 Una mujer en Brasil protagoniza una acrobacia de película tras huir de un incendio



🔥 Una mujer se encontró en el exterior y caminó por la marquesina de un edificio mientras las llamas arrasaban un piso en Copacabana (sureste). El Cuerpo de Bomberos movilizó a personal… pic.twitter.com/VqtTHQZ8gz — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 9, 2026

¿Cómo evitar un corto circuito?

Según cuerpos de emergencia, para evitar un corto circuito, una de las mayores causas de los incendios en viviendas, las personas deben tener en cuenta:

