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Blu Radio  / Mundo  / Rubio anuncia el envío de ayuda de EE.UU. a Panamá tras el terremoto

Rubio anuncia el envío de ayuda de EE.UU. a Panamá tras el terremoto

El secretario de Estado hizo el anuncio en su cuenta de X, aseguró que sigue de cerca los informes sobre el terremoto y difundió una línea directa para atender consultas relacionadas con la emergencia.

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes que su departamento moviliza recursos y personal para asistir a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado en el sur del país, a petición del Gobierno panameño.

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"Estados Unidos apoya al pueblo panameño", escribió Rubio en su cuenta de X, quien aseguró que sigue de cerca los informes sobre el sismo y difundió una línea directa de asuntos consulares para atender consultas relacionadas con la emergencia.

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El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó el alcance de los daños ni los recursos que serán desplegados, y señaló que la asistencia se coordina con las autoridades panameñas.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7.6, que luego fue actualizada a 7.7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con ese organismo, el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

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Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

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