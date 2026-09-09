Marco Rubio renueva alianza con Colombia en gira para reforzar influencia de EEUU en Latinoamérica

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estrechó lazos con Colombia el martes en la primera parada de una gira para afianzar la influencia de Washington en América Latina.

Reunido con el nuevo presidente Abelardo De La Espriella, Rubio celebró el inicio de una "nueva etapa de colaboración" sin "precedentes" con uno de sus mayores aliados históricos en la región.

El secretario de Estado subrayó que las relaciones entre Bogotá y Washington tomaron "distancia" debido a las "malas decisiones" del anterior gobierno de Gustavo Petro, un fuerte adversario de Donald Trump.

De la Espriella ratificó a Rubio su deseo de que Colombia se consolide "nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica de los Estados Unidos". El jefe de la diplomacia estadounidense también visitará Ecuador y Perú, gobernados por líderes afines a Trump.



El mandatario colombiano puso en marcha un plan para golpear con mano dura a los grupos narcotraficantes con el respaldo de Estados Unidos. En su primer mes como presidente ordenó tres letales bombardeos contra campamentos guerrilleros.

Rubio dijo que hay muchas posibilidades de que Colombia recupere la certificación como aliada antidrogas de Washington, tras perderla con el gobierno de Petro en 2025. "Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que tuvimos posiblemente en cuatro años", dijo el jefe diplomático.

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De la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y en agosto recibió al jefe del Comando Sur para discutir su estrategia contra el narcotráfico. También se sumó al Escudo de las Américas, la coalición de países liderada por Trump para luchar contra el tráfico de drogas en la región.

Rubio informó más temprano que Perú se unió a esa alianza, según un artículo de su autoría publicado en medios de comunicación de los países que visitará: "Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio", escribió.

Además, De la Espriella pidió ayuda a Estados Unidos para modernizar aviones, drones, helicópteros y equipamiento militar. Durante la visita de Rubio, Estados Unidos y Colombia firmaron acuerdos sobre el intercambio de minerales críticos y la cooperación en energía nuclear civil.

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- "Amenazas" comunes -

Rubio aterrizó en la caribeña Barranquilla, ciudad natal de la estrella pop Shakira, acompañado por su esposa de raíces colombianas. De la Espriella, admirador de Trump, lo recibió en una guarnición militar en la que ordenó construir una sede presidencial al estilo de la Casa Blanca.

Sumido en una guerra frontal contra las guerrillas, De la Espriella ofreció su colaboración para desarticular redes del crimen trasnacional. "Las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son las mismas que enfrentamos nosotros en Estados Unidos", declaró Rubio.

El alto diplomático aseguró haber pedido a Venezuela que actúe para evitar la "impunidad" de los rebeldes que operan a ambos lados de la frontera y se financian con el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre el riesgo de una espiral de violencia con la población civil atrapada en medio del conflicto. El presidente agradeció el apoyo de Estados Unidos para reconstruir varias ciudades de Colombia tras el devastador terremoto del 10 de agosto que causó más de 330 muertos en Colombia.

De la Espriella pidió a Estados Unidos la suspensión de los aranceles para facilitar las obras de reconstrucción, aunque el tema no fue mencionado el martes.

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Presencia de EE. UU. en el hemisferio

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras han iniciado o confirmado un giro hacia gobiernos conservadores.

"No podemos ir a todos lados", pero esta mini gira "reforzará nuestra presencia en el hemisferio", dijo Rubio antes de partir de Miami a Barranquilla.

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Su viaje ocurre tras la captura en enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Y pocos días después del anuncio de un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela que otorga a Washington el control de más de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país.

En Quito, Rubio será recibido por Noboa. Estados Unidos y Ecuador actualmente llevan a cabo operativos contra embarcaciones presuntamente ligadas a las mafias en el Pacífico ecuatoriano. En una semana al menos cinco barcos han sido hundidos en estas acciones militares.