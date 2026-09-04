¿Cómo evitar menores muertos sin frenar bombardeos?: Mañanas Blu, viernes 4 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 4 de septiembre de 2026:



Jimmy Borda Parra , abogado que presentó la tutela contra los bombardeos , explicó que la decisión judicial conocida hasta ahora es una medida cautelar y no un fallo de fondo. Señaló que busca suspender temporalmente las operaciones cuando exista información sobre la posible presencia de menores reclutados .

, abogado que presentó la , explicó que la decisión judicial conocida hasta ahora es una medida cautelar y no un fallo de fondo. Señaló que busca . El general en retiro Guillermo León , presidente de Acore, aseguró que los bombardeos militares pasan por procesos de inteligencia, revisión jurídica y análisis operacional antes de ser autorizados. Advirtió, sin embargo, que es muy difícil determinar con certeza absoluta si hay menores de edad en un campamento únicamente mediante los medios técnicos disponibles.

, presidente de Acore, aseguró que los bombardeos militares pasan por procesos de inteligencia, revisión jurídica y análisis operacional antes de ser autorizados. Advirtió, sin embargo, que es muy difícil determinar con certeza absoluta si hay menores de edad en un campamento únicamente mediante los medios técnicos disponibles. Mauricio Lenis , presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que se reforzará preventivamente la seguridad de los magistrados de la Sala Penal mientras avanzan las investigaciones sobre posibles amenazas. Explicó que una de las hipótesis analiza si estos hechos pueden estar relacionados con decisiones judiciales contra el exgobernador Kiko Gómez, aunque pidió esperar los resultados de las autoridades.

, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que mientras avanzan las investigaciones sobre posibles amenazas. Explicó que una de las hipótesis analiza si estos hechos pueden estar relacionados con decisiones judiciales contra el exgobernador Kiko Gómez, aunque pidió esperar los resultados de las autoridades. El representante a la cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro , respaldó la decisión de su partido de declararse independiente frente al Gobierno y aseguró que esa postura no significa neutralidad . También cuestionó los comentarios del senador David Racero contra Catherine Juvinao y señaló que la Comisión de Ética de la Cámara sería la instancia encargada de estudiar una eventual denuncia.

, respaldó la decisión de su partido de declararse . También cuestionó los comentarios del senador David Racero contra Catherine Juvinao y señaló que la Comisión de Ética de la Cámara sería la instancia encargada de estudiar una eventual denuncia. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque , respaldó el operativo en el que murió alias ' Bendito Menor ', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Aseguró que su estructura había ganado influencia criminal en La Guajira, Magdalena y Cesar y advirtió sobre el impacto negativo que su exposición en redes sociales tenía entre los jóvenes de la región.

, respaldó el operativo en el que murió alias ' ', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Aseguró que su estructura había ganado influencia criminal en La Guajira, Magdalena y Cesar y advirtió sobre el impacto negativo que su exposición en redes sociales tenía entre los jóvenes de la región. Javier Aceros , docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, explicó que el terremoto dejó casos de la llamada “pobreza oculta”, especialmente entre personas que perdieron vivienda, negocios o estabilidad económica pero sienten vergüenza o dificultad para pedir ayuda. Señaló que el desarraigo, la pérdida de estatus y el aislamiento pueden derivar en ansiedad, depresión y otros problemas emocionales.

, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, explicó que el terremoto dejó casos de la llamada “pobreza oculta”, especialmente entre personas que perdieron vivienda, negocios o estabilidad económica pero sienten vergüenza o dificultad para pedir ayuda. Señaló que el desarraigo, la pérdida de estatus y el aislamiento pueden derivar en ansiedad, depresión y otros problemas emocionales. John D. Feeley , exembajador de Estados Unidos en Panamá, analizó la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia y destacó la importancia de retomar la cooperación bilateral en inteligencia y lucha contra el narcotráfico .

, exembajador de Estados Unidos en Panamá, analizó la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia y . Daniel Ossa Giraldo , presidente del Deportivo Independiente Medellín, anunció la implementación de reconocimiento facial para el ingreso de los hinchas al estadio Atanasio Girardot . Explicó que los aficionados deberán enrolarse mediante la aplicación del club y que inicialmente la base de datos será administrada por el DIM, sin conexión directa con los sistemas de Policía o autoridades judiciales.

, presidente del Deportivo Independiente Medellín, anunció la . Explicó que los aficionados deberán enrolarse mediante la aplicación del club y que inicialmente la base de datos será administrada por el DIM, sin conexión directa con los sistemas de Policía o autoridades judiciales. Alexander Jordán, historiador y gestor cultural de Santa Lucía, destacó la declaratoria del Festival Nacional de Baile Son de Negro como Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación. Explicó que el reconocimiento permitirá fortalecer la financiación del evento y preservar una tradición afrocolombiana que reúne danza, gastronomía, artesanías y actividades culturales en el Atlántico.

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