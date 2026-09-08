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Visita de Marco Rubio a Colombia: Recap Blu, programa del 8 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 8 de septiembre, en Recap Blu:

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  • El resumen de los puntos claves de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a Barranquilla, donde se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella.
  • María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, resaltó la cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos luego de la visita de Marco Rubio.
  • El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, contó detalles de la visita de Marco Rubio a Barranquilla.
  • El exembajador Kevin Whitaker habló sobre los puntos claves de la visita de Marco Rubio a Colombia, incluido el memorando nuclear y de tierras raras firmado entre ambos países.
  • El abogado Fabio Humar analizó el decreto que firmo el Gobierno para levantar la suspensión de permisos para porte de armas.

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