Esto se sabe del memorando de entendimiento nuclear que firmó Colombia con EEUU

El memorando de entendimiento nuclear firmado entre Colombia y Estados Unidos hace parte de los nuevos acuerdos alcanzados durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y, según el exembajador Kevin Whitaker, podría estar relacionado principalmente con la búsqueda de oportunidades comerciales y la posibilidad de que compañías estadounidenses participen en el desarrollo de tecnología nuclear en el país.

“En lo nuclear, eso es un poco raro, un poco raro”, afirmó Whitaker durante una entrevista en Recap Blu, al señalar que durante sus cerca de 20 años de trabajo relacionado con Colombia nunca había identificado un interés particular del país en desarrollar energía nuclear.

El exembajador consideró que el acuerdo podría responder, en buena medida, al interés de Estados Unidos por abrir nuevos mercados para sus empresas especializadas. Según explicó, grandes compañías estadounidenses producen reactores modernos y buscan oportunidades para comercializar esta tecnología en otros países.

“Supongo que eso tiene más que ver con el interés por parte de los Estados Unidos, del gobierno, en buscar oportunidades comerciales”, sostuvo Whitaker.



El acuerdo nuclear fue firmado junto con otro memorando relacionado con las tierras raras, un asunto que, para Whitaker, tiene una explicación estratégica más directa. El exdiplomático señaló que después de las primeras rondas de aranceles impulsadas por Estados Unidos a nivel global, China redujo el suministro de estos minerales a ese país, lo que llevó a Washington a buscar nuevas fuentes. Las tierras raras son utilizadas en diferentes tecnologías, incluidos equipos electrónicos y sistemas avanzados vinculados con la industria militar.

Whitaker, sin embargo, advirtió que la eventual explotación de tierras raras en Colombia tendría que hacerse con especial cuidado por sus posibles efectos ambientales. Aunque estos minerales existen en diferentes lugares del mundo, desarrollar y explotar los depósitos requiere importantes inversiones y puede generar contaminación si los procesos no se manejan adecuadamente. Por ello, el exembajador recordó que incluso Estados Unidos cuenta con grandes cantidades de estos recursos, pero durante años ha enfrentado dificultades para desarrollar algunos depósitos precisamente por sus posibles consecuencias sobre el medioambiente.

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En este nuevo escenario de acercamiento entre Bogotá y Washington, los dos memorandos se suman a una agenda que también incluye seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y comercio.