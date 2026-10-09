Así quedó Los Pozos, Panamá, tras fuerte terremoto este viernes: hay videos

Sobre las 12:52 de la tarde de este viernes, 9 de octubre, se registró un potente terremoto de 8.0 en Los Pozos, Panamá, que, incluso, se alcanzó a sentir en diversas zonas de Colombia, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

Van más de 20 replicas entre 5.0 y 6.0 durante el día luego de este fuerte temblor, por lo que en las zonas afectadas se encuentran autoridades haciendo compañía. Pero el epicentro en Los Pozos ha sido el sitio más afectado por este sismo y se reportaron cientos de casas colapsadas, según dio a conocer Ómar Bultrón, alcalde de esa ciudad, en diálogo con Noticias Caracol.

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"Todavía la comunidad se siente consternada, estábamos en la cabecera del distrito. Hubo mucho daño material, primeramente la iglesia que está destruida. Hemos visitado cientos de casas, de unos corregimientos y cómo está la gente en la calle pidiendo ayuda y dando esa formalidad de lo que les ha sucedido (...) Algunas escuelas, algunas iglesias, casi todas se derrumbaron. Tenemos cientos de casas que colapsaron y así sucesivamente, hay daños en las calles principales y tratamos de tener información completa. Pedimos ayuda a Dios para conseguir la ayuda necesaria", reportó.

Terremoto en Panamá afectó parte de la casa del expresidente Martinelli Instagram: @ricardomartinelli99

El alcalde no ha confirmado víctimas fatales, pero continúan en operativos en las zonas para conocer el balance oficial de la zona. Este punto en Panamá, dice, necesita de parte del turismo y ahora requiere del apoyo de muchas personas para lograr salir de esa difícil situación.



"Andábamos por el área de la cabecera del distrito; en medio de una conversación inició el sismo a tal manera que se veía a la gente correr para todas partes. Solo nos quedó arrodillarnos y pedirle al creador que nos permitiera salir con salud y mucha esperanza de esta situación", detalló sobre el terremoto.

Estos son los videos y balance del alcalde tras terremoto