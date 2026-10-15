Indonesia bajo un cielo sepia: el peligroso fenómeno que tiñó de naranja y amarillo varias regiones

La naturaleza puede generar fenómenos sorprendentes que transforman por completo el paisaje. Desde auroras que iluminan el cielo con colores verdes y violetas hasta tormentas de arena que cubren ciudades enteras, existen eventos capaces de modificar la apariencia del entorno en poco tiempo. Sin embargo, algunos de estos cambios también representan un riesgo para las comunidades y pueden afectar la calidad del aire.

Uno de estos casos ocurre cuando el cielo adquiere tonalidades amarillas, naranjas o rojizas, un efecto que puede estar relacionado con partículas suspendidas en la atmósfera.

Aunque las imágenes de estos escenarios pueden resultar llamativas, detrás de ellas puede haber situaciones peligrosas para la salud y el medioambiente.

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El peligroso fenómeno que tiñó de naranja el cielo de Indonesia

En regiones de Indonesia, como Kalimantan y las islas Bangka-Belitung, el cielo adquirió intensos tonos amarillos, naranjas y sepia debido a una densa capa de humo generada por los incendios forestales.



Esta situación llamó la atención por el aspecto inusual del paisaje, pero también por los riesgos que representa para las personas que viven en las zonas afectadas.

Según entidades ambientales, el humo acumulado en la atmósfera reduce la visibilidad y dificulta el paso de la luz solar, lo que modifica los colores con los que se percibe el cielo. “Este efecto no corresponde a un fenómeno astronómico, sino a las consecuencias de los incendios y a la presencia de partículas suspendidas en el aire”.

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¿Por qué es peligroso este fenómeno?

La principal preocupación es la contaminación atmosférica provocada por los incendios. De acuerdo con expertos, el humo puede contener partículas finas y otros contaminantes que afectan las vías respiratorias, irritan los ojos y agravan problemas de salud preexistentes, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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Además de sus efectos sobre la población, autoridades locales advirtieron que los incendios pueden ocasionar daños en los ecosistemas y amenazar los hábitats de numerosas especies. De igual forma, las condiciones secas pueden favorecer la propagación de las llamas y dificultar las labores para controlar los focos activos.

La emergencia también ha tenido repercusiones más allá de las zonas donde se originaron los incendios. El humo se extendió hacia países vecinos del sudeste asiático, donde la contaminación ha afectado la vida cotidiana y ha obligado a tomar medidas preventivas, como el cierre de centros educativos en algunas localidades, según medios locales.

Aunque el cielo teñido de sepia pueda parecer una imagen extraordinaria, este cambio de color se debe a una señal de un problema ambiental que afecta la calidad del aire, la salud pública y los ecosistemas.