Kristi Noem deja de ser enviada especial para el Escudo de las Américas, según informa CBS

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem dejó de ejercer como enviada especial del Gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, después de que expirara su designación en septiembre, informó este jueves la cadena CBS News, que cita a un funcionario del Departamento de Estado.

"La designación de Noem como enviada expiró el mes pasado y ya no ocupa ese cargo", dijo el funcionario a CBS, que precisó que la exsecretaria sigue vinculada al proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Publicidad

Noem fue nombrada enviada especial para esta iniciativa en marzo, después de que Trump la apartara de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional.

El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por la Administración Trump junto a varios países de América Latina, todos con Gobiernos de derecha, para coordinar la cooperación económica, la lucha contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.



Pese al vencimiento de su designación, Noem siguió participando en actividades diplomáticas relacionadas con la iniciativa.

El pasado 22 de septiembre se reunió con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en Quito y también asistió a encuentros con líderes regionales al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo a CBS.