En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Kristi Noem deja de ser enviada especial para el Escudo de las Américas, según informa CBS

Kristi Noem deja de ser enviada especial para el Escudo de las Américas, según informa CBS

Pese al vencimiento de su designación, Noem siguió participando en actividades diplomáticas relacionadas con la iniciativa.

Kristi Noem.jpg
Kristi Noem.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem dejó de ejercer como enviada especial del Gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, después de que expirara su designación en septiembre, informó este jueves la cadena CBS News, que cita a un funcionario del Departamento de Estado.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"La designación de Noem como enviada expiró el mes pasado y ya no ocupa ese cargo", dijo el funcionario a CBS, que precisó que la exsecretaria sigue vinculada al proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Últimas noticias

El cielo en Indonesia se tiñe de naranja.jpg
Mundo

Indonesia bajo un cielo sepia: el peligroso fenómeno que tiñó de naranja y amarillo varias regiones

policía dispara a una mujer.jpg
Mundo

En video quedó momento en que policía dispara a una mujer; esta fue la razón

Publicidad

Noem fue nombrada enviada especial para esta iniciativa en marzo, después de que Trump la apartara de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional.

El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por la Administración Trump junto a varios países de América Latina, todos con Gobiernos de derecha, para coordinar la cooperación económica, la lucha contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.

Pese al vencimiento de su designación, Noem siguió participando en actividades diplomáticas relacionadas con la iniciativa.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El pasado 22 de septiembre se reunió con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en Quito y también asistió a encuentros con líderes regionales al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo a CBS.

Publicidad

Relacionados

Estados Unidos

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad