Millonaria recompensa para proteger a funcionarios del Inpec tras amenazas en Santander

Ante las recientes amenazas y hechos violentos que han afectado a funcionarios penitenciarios en Santander, la Gobernación anunció recompensas de hasta $100 millones para quienes suministren información que permita prevenir atentados contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros servidores públicos.

La decisión fue adoptada durante un Consejo Extraordinario Metropolitano de Seguridad realizado en Girón, en el que autoridades departamentales, municipales, Policía, Ejército e INPEC analizaron la situación de seguridad en torno al establecimiento penitenciario de Palogordo.

La Gobernación de Santander ofrece hasta $100 millones por información que permita prevenir atentados contra guardianes del INPEC, tras el asesinato del dragoneante Diego Acevedo en Girón #MañanasBlu pic.twitter.com/4rObgDKyvh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2026

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Además de los incentivos para evitar nuevos ataques, las autoridades acordaron ofrecer recompensas por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de los asesinatos de dos funcionarios del INPEC, hechos ocurridos en agosto y octubre de este año, casos que han generado preocupación entre el personal penitenciario y las autoridades de la región.

"Los bandidos nunca han derrotado a un estado que los combate con decisión, es necesario aumentar la inteligencia y la investigación judicial para capturar sicarios y bandidos que quieren generar pánico y zozobra en el área metropolitana, urge un consejo de seguridad, ojalá liderado por el señor presidente. Acá estamos prestos para apoyar y articular todo lo que sea necesario", dijo el gobernador Juvenal Díaz.



Los bandidos nunca han derrotado a un estado que los combate con decisión, es necesario aumentar la inteligencia y la investigación judicial para capturar sicarios y bandidos que quieren generar pánico y zozobra en el área metropolitana, urge un consejo de seguridad, ojalá… pic.twitter.com/Mi7fzin191 — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 15, 2026

Como parte de las medidas adoptadas, la Policía Nacional y el Ejército reforzarán los controles en la zona rural de Girón, especialmente en el corredor que rodea la cárcel de Palogordo. Las acciones incluyen puestos de control, patrullajes motorizados y una mayor presencia institucional para garantizar la seguridad de funcionarios y habitantes del sector.

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El secretario del Interior (e) de Santander, My. (r) Douglas Arenas González, indicó que las medidas buscan fortalecer la capacidad operativa de las autoridades y prevenir cualquier acción criminal contra los servidores públicos.

Entre tanto, la Alcaldía de Bucaramanga anunció la entrega de motocicletas para apoyar las labores operativas del Ejército Nacional, mientras que la dirección nacional del INPEC se comprometió a reforzar los protocolos internos de seguridad y las estrategias de autoprotección para sus funcionarios.

Investigan panfleto que amenaza a guardianes del Inpec de la cárcel de Palogordo de Girón #VocesySonidos https://t.co/xR2oT06Y7i — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 15, 2026

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Durante la reunión también se acordó solicitar al Gobierno Nacional la realización de un Consejo de Seguridad de carácter nacional con el fin de evaluar la situación que enfrenta el personal penitenciario y coordinar nuevas estrategias de protección.

La Gobernación de Santander reiteró que mantendrá el trabajo articulado con las autoridades civiles, militares y de Policía para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad de los servidores públicos y las comunidades cercanas al centro penitenciario de Palogordo.