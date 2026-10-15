Abogados de Hello Life se pronuncian tras muerte de mujer por quemaduras en Bucaramanga

La firma Danilo González Abogados S.A.S., que asumió la representación jurídica del restaurante Hello Life, se pronunció tras la muerte de la ingeniera ambiental Janeth Mylene Suárez Saavedra, quien falleció el martes 13 de octubre, luego de permanecer 11 días con graves quemaduras sufridas durante una emergencia ocurrida en el establecimiento, en Bucaramanga.

A través de un comunicado, los abogados expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de la mujer y manifestaron su solidaridad ante la pérdida. Asimismo, señalaron que ejercerán la defensa de la empresa con rigor profesional, prudencia y respeto por las personas involucradas.

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La firma indicó que su labor estará orientada a presentar la posición de Hello Life ante las autoridades competentes, con fundamento en las pruebas y a través de los canales institucionales. También hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar la información y evitar afirmaciones sin sustento.

“La presunción de inocencia y el debido proceso son garantías de toda persona”, señala el documento, en el que los representantes jurídicos insistieron en la importancia de no anticipar conclusiones sobre lo ocurrido.



¿Qué se sabe del accidente en el restaurante?

La emergencia se registró el viernes 2 de octubre en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga, cuando una llamarada alcanzó a Janeth Mylene Suárez Saavedra y a su esposo, José Luis Rodríguez, quienes sufrieron graves quemaduras.

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De acuerdo con el testimonio de una mujer que se encontraba en el establecimiento y que fue publicado por Blu Radio, la pareja se ubicó en una mesa detrás de la que ella compartía un café con una amiga. La testigo aseguró que escuchó gritos y, al voltear, observó que las llamas alcanzaban el cabello y el cuerpo de la ingeniera.

Según su relato, varias personas intentaron auxiliar a la mujer y apagar el fuego, mientras se vivían momentos de angustia en el lugar. La testigo también manifestó preocupación por el tiempo que, según su percepción, tardó en llegar la ambulancia.

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Janeth Mylene fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento el 13 de octubre. Su esposo también resultó lesionado y, según la información conocida, su estado de salud era delicado.

Tras el fallecimiento de la ingeniera, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la llamarada, así como las condiciones en las que se manipulaba el recipiente con alcohol y los demás elementos relacionados con la emergencia.

Hasta el momento, no se conocen conclusiones oficiales sobre las causas del incidente ni sobre eventuales responsabilidades.

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Por su parte, la firma de abogados aseguró que esta situación ha afectado profundamente a dos familias y reiteró su respeto por la memoria de Janeth Mylene Suárez Saavedra y por la intimidad de sus seres queridos durante el duelo.

El caso continúa a la espera de que las autoridades competentes esclarezcan lo sucedido y determinen, con base en las pruebas, las posibles responsabilidades que correspondan.

