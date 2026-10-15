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Acodrés pide reforzar prevención en restaurantes tras muerte de mujer en Bucaramanga

El gremio recomendó revisar el uso de pebeteros, velas y recipientes con combustibles, así como evitar globos inflados con gases inflamables en celebraciones dentro de establecimientos gastronómicos.

Restaurantes en Cartagena.
Restaurantes en Cartagena.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Tras la emergencia registrada en un restaurante de Bucaramanga, en la que la ingeniera ambiental Janeth Mylene Suárez Saavedra sufrió graves quemaduras que posteriormente le causaron la muerte, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), capítulo Santander, hizo un llamado a los establecimientos del sector para reforzar las medidas de prevención y seguridad.

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A través de un comunicado, el gremio invitó a restaurantes, bares, cafés y otros negocios gastronómicos a revisar las prácticas relacionadas con el uso de elementos decorativos y de ambientación que puedan representar riesgos para los clientes y trabajadores, especialmente aquellos que involucran fuego o sustancias inflamables.

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Entre las recomendaciones se encuentra revisar el uso de pebeteros, velas y recipientes con combustibles, así como evitar los globos inflados con hidrógeno u otros gases inflamables, que pueden utilizarse en decoraciones y celebraciones.

Acodrés aconsejó priorizar los globos convencionales y ubicarlos en espacios seguros, alejados de fuentes de calor y llamas abiertas. También insistió en que los recipientes con combustible no deben manipularse ni recargarse mientras estén encendidos o calientes.

Otra de las medidas planteadas por el gremio es mantener los elementos que produzcan llamas alejados de los clientes, los materiales combustibles y las zonas de circulación, con el propósito de reducir la posibilidad de accidentes dentro de los establecimientos.

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Además, la asociación pidió capacitar al personal en prevención de incendios y atención de emergencias, para que los trabajadores cuenten con herramientas que les permitan reaccionar ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

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Desde Acodrés Santander señalaron que la seguridad de los clientes y colaboradores es una responsabilidad compartida e invitaron a los empresarios a revisar sus protocolos y prácticas durante la prestación del servicio, especialmente en celebraciones que incluyan elementos de ambientación potencialmente peligrosos.

El pronunciamiento se conoce luego del accidente ocurrido el pasado 2 de octubre en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga, donde una llamarada alcanzó a Janeth Mylene Suárez Saavedra y a su esposo, José Luis Rodríguez. La mujer falleció el 13 de octubre en el Hospital Internacional de Colombia, mientras las circunstancias de lo sucedido son materia de investigación.

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El llamado del gremio busca que los establecimientos gastronómicos evalúen los riesgos asociados a sus decoraciones y refuercen las medidas preventivas para evitar nuevas emergencias.

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