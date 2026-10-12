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Asesinaron a dragoneante del Inpec en Cúcuta

El agente ya había terminado su turno y se encontraba surtiendo combustible a su vehículo cuando fue atacado.

Asesinan a dragoneante del Inpec en Cúcuta.
Asesinan a dragoneante del Inpec en Cúcuta.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Este lunes fue asesinado el dragoneante del Inpec Bryan Rangel Saavedra, en una estación de servicio del barrio El Escobal de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

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El atentado fue cometido después de que salió de su turno en la cárcel Modelo de Cúcuta, mientras surtía de combustible su vehículo.

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Otro ataque contra miembros del Inpec

Este atentado en Cúcuta se suma al ocurrido hace dos días en Barranquilla, cuando dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, resultaron gravemente heridos en un ataque sicarial ocurrido en el barrio San Martín, en el suroccidente de Barranquilla.

Los funcionarios se movilizaban en motocicleta hacia sus viviendas después de terminar su turno en la Penitenciaría El Bosque, cuando fueron interceptados por dos sujetos que también viajaban en moto. El parrillero les disparó en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, los dos dragoneantes fueron auxiliados por habitantes del sector y trasladados a la Clínica San Ignacio.

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El ataque se produjo en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad entre centros penitenciarios de Barranquilla.

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Ante estos hechos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Inpec, rechazó el atentado y anunció el fortalecimiento de las medidas preventivas de seguridad y autoprotección para proteger a los funcionarios.

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