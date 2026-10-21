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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Con un ataúd en hombros, hinchas entraron a la fuerza al estadio Américo Montanini en Bucaramanga

Con un ataúd en hombros, hinchas entraron a la fuerza al estadio Américo Montanini en Bucaramanga

Cerca de 50 personas entre ellos niños, jóvenes y adultos, ingresaron sin autorización al estadio de Bucaramanga para llevar el ataúd de Carlos Andrés Chapetón, hincha asesinado en Floridablanca. Indersantander confirmó daños en cadenas del escenario deportivo. La despedida se realizó entre cánticos y arengas de la barra.

Hinchas ingresaron con un féretro al Américo Montanini en Bucaramanga.jpg
Hinchas ingresaron con un féretro al Américo Montanini en Bucaramanga
Foto: captura de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

De no creer. Hinchas del Atlético Bucaramanga protagonizaron una despedida poco convencional para uno de sus compañeros de tribuna. Entre cánticos y arengas de la barra, familiares, amigos y conocidos cargaron un féretro en hombros y lo llevaron hasta la tribuna norte alta del estadio Américo Montanini, en Bucaramanga, para darle el último adiós.

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El hecho ocurrió el lunes 19 de octubre, hacia las 6:20 de la tarde. De acuerdo con el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), cerca de 50 personas ingresaron sin autorización al escenario deportivo por el sector noroccidental, donde ocasionaron daños en unas cadenas.

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Videos difundidos en redes sociales muestran al grupo llevando el ataúd hasta la tribuna, una vez allí, lo ubicaron en el piso mientras varios asistentes se acercaron para despedirse del fallecido, en medio de las expresiones de dolor y los cánticos de quienes compartían con él la pasión por el equipo le decían "todo es una ilusión".

El homenaje fue para Carlos Andrés Chapetón, seguidor del Atlético Bucaramanga asesinado en un ataque sicarial ocurrido el domingo 4 de octubre en el sector Miradores de la Sierra, en el barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander.

Aunque el ingreso al estadio tuvo como propósito rendir homenaje al hincha fallecido, la actividad se realizó sin autorización y terminó con daños en elementos de seguridad del escenario deportivo.

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Según el reporte de Indersantander, aproximadamente 20 minutos después de ingresar, las personas se retiraron del lugar. Durante la salida no se reportaron nuevos daños.

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Tras lo ocurrido, el instituto manifestó que respeta las expresiones de solidaridad y los homenajes a las personas fallecidas, pero recordó que el ingreso y la utilización de los escenarios deportivos requieren autorización previa.

La entidad pidió a la ciudadanía solicitar los permisos correspondientes para este tipo de actividades, de manera que la administración del estadio pueda evaluar las condiciones de seguridad, proteger a los asistentes y evitar daños en los bienes públicos.

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“El respeto por los escenarios deportivos es responsabilidad de todos”, señaló Indersantander.

La despedida de Chapetón quedó registrada en videos que circularon en redes sociales, de la Gran Familia Oficial dónde incluso varios amigos y conocidos aprovecharon para despedirse en su página de facebook.

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