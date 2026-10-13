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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Creciente de la quebrada La Sierra dañó una vía y dejó barrios de Barbosa sin agua

Creciente de la quebrada La Sierra dañó una vía y dejó barrios de Barbosa sin agua

La creciente afectó la vía antigua del ferrocarril que comunica con el barrio Plan de los 33 y otros sectores aledaños.

lluvias Barbosa - Santander.jpg
Blu Radio. Lluvias Barbosa, Santander //Foto: captura de video tomado del Facebook Iván Mora
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Un fuerte aguacero provocó la creciente de la quebrada La Sierra y causó daños en la vía antigua del ferrocarril, en el municipio de Barbosa, Santander. La fuerza del agua afectó el corredor que conduce al barrio Plan de los 33 y a otros sectores cercanos, donde varias familias quedaron sin servicio de agua potable.

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La magnitud de la emergencia quedó registrada en un video publicado en la red social Facebook por Iván Mora, habitante del municipio, quien recorrió la zona afectada y mostró los daños que dejó la creciente.

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Según relató, los habitantes del sector, algunos con más de 50 años viviendo en el lugar, aseguraron que nunca habían presenciado una creciente de esa magnitud.

En las imágenes se observa el impacto de la corriente sobre la vía, mientras el ciudadano advierte que “el agua arrasó con parte de la infraestructura y rompió la tubería que abastece a las comunidades cercanas. Los habitantes de acá del Plan de los 33 y barrios aledaños están sin el servicio de agua debido a que se llevó la tubería, la partió”, manifestó Mora durante la grabación.

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En las últimas horas, también se registró una emergencia en la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, en Santander, luego de que varias rocas cayeran sobre dos vehículos que transitaban por este corredor vial, según un reporte ciudadano.

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Uno de los automotores afectados sería una buseta de servicio público de la empresa Transsander, que recibió el impacto de una roca y presentó daños materiales. De acuerdo con la información preliminar conocida, el segundo vehículo también resultó afectado por la caída de material sobre la carretera.

En Santander, seis municipios, Charalá, Guadalupe, Mogotes, Ocamonte, Páramo y Valle de San José, se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos debido al aumento de las lluvias, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres departamental.

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