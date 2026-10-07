Deslizamiento de tierra afectó una casa y hay otras 30 en riesgo en Caramanta, Antioquia

Un deslizamiento de gran magnitud en el municipio de Caramanta dejó una familia evacuada, mientras unidades de gestión del riesgo evalúan el posible colapso en las viviendas de más de 30 familias.

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron una emergencia en el municipio de Caramanta, en el Suroeste antioqueño, donde un deslizamiento de tierra de entre 6.000 y 8.000 metros cúbicos mantiene con restricciones de pare y siga la vía que comunica con el municipio de Supía.

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El derrumbe se registró en el sector conocido como El Machetazo o Los Rieles, tras un fuerte aguacero que cayó durante la noche de este lunes 5 de octubre.

Debido a la inestabilidad del terreno y a la afectación en la parte frontal de una vivienda, los organismos de socorro evacuaron de manera preventiva a una familia integrada por dos adultos mayores y un menor de edad.



“Se llegó hasta el talud de la vivienda, pero ya los evacuamos y en este momento estamos haciendo los movimientos de tierra respectivos para ya hacer un análisis de daños de la vivienda. Pues ya estamos tomando aquí acciones y decisiones. Vamos a buscar la forma de hacer unas rondas de coronación, unos disipadores de energía, todo preventivo para poder manejar el tema de las aguas lluvias”, dijo el alcalde de Caramanta, Juan Esteban Correa.

Asimismo, las autoridades identificaron un afloramiento abundante de agua en la parte alta, por lo que equipos de inspección se desplazan hacia la zona de Cañabraval.

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Los efectos del aguacero también se sintieron en el casco urbano, donde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió reportes de inundaciones y acumulación de agua en el Hospital San Antonio, en la sede bomberil y en otras viviendas del municipio.

Como medida complementaria ante la inestabilidad de los terrenos, las autoridades coordinan acciones con el Dagran para evaluar la situación de más 30 familias que se encuentran en riesgo de deslizamiento en la zona.