Insólito: hombre salió en moto acuática durante una inundación y terminó arrestado

Las fuertes lluvias que han afectado a Bangkok, Tailandia, han provocado inundaciones en diferentes zonas de la ciudad, dificultando el tránsito y dejando a peatones, motociclistas y conductores tratando de movilizarse en medio del agua.

Mientras las autoridades atendían la emergencia, un hombre decidió aprovechar las calles inundadas de una manera poco común, tomó una moto acuática y recorrió una de las principales avenidas de la capital tailandesa.

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Hombre salió en moto acuática y terminó en prisión

El protagonista del hecho fue identificado como Sorn Keadsiri, de 27 años de edad, quien durante la noche del domingo 27 de septiembre recorrió en moto acuática un tramo de la avenida Phetchaburi, una de las zonas afectadas por las inundaciones.



El recorrido quedó registrado en video por uno de sus acompañantes y posteriormente las imágenes fueron compartidas en redes sociales. En la grabación se observa al hombre acelerar y realizar varios giros sobre el agua acumulada en la vía.

Las maniobras hicieron que la moto acuática levantara grandes cantidades de agua y provocara olas que alcanzaron viviendas, andenes y otras estructuras ubicadas a los lados de la avenida.

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La Policía Metropolitana de Makkasan logró identificar al conductor después de revisar las cámaras de seguridad de la zona y comparar las imágenes con el video que había sido publicado en redes sociales.

Según las autoridades, la conducta del hombre generó molestias y representó un riesgo para las personas que se encontraban en el sector. En medio de la inundación también había peatones, motociclistas y vehículos que no podían avanzar con normalidad.

🇹🇭 Un tribunal tailandés ha condenado a 15 días de cárcel a un hombre por conducir una moto acuática por las calles inundadas de Bangkok, Tailandia. pic.twitter.com/FbFbDw1B2J — Global News ESP (@GlobalNewsESP) September 28, 2026

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Por lo anterior, el joven fue acusado de causar molestias en un espacio público y obstruir la circulación. Un tribunal tailandés finalmente le impuso una pena de 15 días de cárcel.

La persona que grabó las maniobras también fue señalada por las autoridades por su presunta participación en la realización del acto.

Durante su declaración, Keadsiri aseguró que su intención era crear contenido para entretener a las personas mientras la ciudad enfrentaba la emergencia. También afirmó que no sabía que conducir la moto acuática de esa manera podía constituir una infracción.

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El caso generó indignación entre algunos debido a que enfrentaban dificultades para desplazarse por la ciudad.

