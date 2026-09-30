Habló pasajero que enfrentó al piloto que apuñaló a su compañero en pleno vuelo: "Atado"

El miedo se apoderó de los pasajeros del vuelo FZ1073 cuando una violenta pelea se desató en la cabina y uno de los pilotos resultó herido con un arma blanca. La situación provocó una emergencia en pleno trayecto entre Dubái y Tel Aviv y obligó a desviar la aeronave hacia Arabia Saudita, donde finalmente aterrizó de manera segura.

Uno de los pasajeros que intervino para controlar al presunto agresor contó en primera persona lo ocurrido después de que el avión tocara tierra en Tabuk. En un video publicado desde el interior de la aeronave, todavía visiblemente conmocionado, explicó que uno de los pilotos se encontraba gravemente herido y estaba recibiendo atención médica.

🚨🇮🇱 TERROR EN EL AIRE: CÓDIGO DE SECUESTRO, EL CAPITÁN APUÑALADO Y UN AVIÓN REPLETO DE ISRAELÍES CAYENDO MILES DE METROS



Ahora que comienza a conocerse cómo habrían ocurrido los hechos, esta es la información disponible hasta este momento. La investigación continúa y se esperan… pic.twitter.com/VHxI5PooOQ — Doron (@plexaleOK) September 30, 2026

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“Está todo bien. Al parecer aterrizamos en Arabia Saudita. Hay un piloto herido de gravedad, lo están atendiendo”, relató el hombre, quien también confirmó que el pasajero señalado como responsable del ataque había sido reducido.

“El terrorista no sabemos cómo está, pero está atado”, afirmó el pasajero mientras explicaba que la intervención de quienes estaban a bordo fue necesaria para controlar la situación.



“Fue duro”: así lograron reducir al agresor

El hombre contó que los pasajeros vivieron momentos de extrema tensión durante el vuelo y que, después de intervenir, terminó con su ropa completamente manchada de sangre.

Fue duro, fue duro. Seguro que en unas horas llegaremos a casa manifestó

Poco después, mostró las consecuencias de la confrontación y explicó por qué necesitaba cambiarse de ropa: “Me tengo que cambiar de ropa. Está todo lleno de sangre. Todo lleno de sangre porque lo agarramos al terrorista”.

Yitzhak, uno de los pasajeros del vuelo de Dubái a Tel Aviv, relató lo ocurrido: “Logramos reducir a un terrorista armado con un cuchillo que había apuñalado a uno de los pilotos. Saltamos sobre él, lo sacamos de la cabina y lo neutralizamos. Uno de los pilotos estaba gravemente… pic.twitter.com/2fxKz5zOD5 — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) September 30, 2026

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Otros reportes sobre el incidente señalan que pasajeros y miembros de una tripulación de reserva intervinieron para someter al atacante y permitir que el avión pudiera continuar bajo control. La aeronave había sufrido un descenso abrupto durante el episodio antes de ser desviada hacia Tabuk.

En el avión viajaban 174 personas, incluidos 27 niños, de acuerdo con reportes sobre el vuelo. La aeronave logró aterrizar sin que se reportaran víctimas entre los pasajeros.

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El testimonio del pasajero también estuvo dirigido a sus familiares. Antes de finalizar la grabación, buscó transmitir tranquilidad y aseguró que esperaba regresar a casa junto con los demás viajeros.

Eso es todo, los quiero. Les cuento cuando volvamos dijo

Su pareja, posteriormente, destacó la participación del hombre durante la emergencia y lo calificó como uno de los héroes de lo ocurrido.

El incidente generó una alerta en Israel debido a que el avión tenía como destino Tel Aviv. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos habría intentado apoderarse de la aeronave después de atacar a su compañero y que la intervención de pasajeros y tripulantes permitió evitar que la situación terminara en una tragedia.

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Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, calificó al agresor como “terrorista” y aseguró que, según la información manejada por las autoridades de ese país, buscaba estrellar el avión con los pasajeros a bordo.

Sin embargo, la investigación continúa para establecer exactamente qué ocurrió dentro de la cabina, cuáles fueron las motivaciones del ataque y cómo se desarrolló la confrontación entre los pilotos. Flydubai confirmó que hubo un incidente a bordo y señaló que está colaborando con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

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Mientras avanza la investigación, las autoridades israelíes informaron que trabajaban para garantizar el regreso de los pasajeros a Israel.