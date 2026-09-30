Rusia amenaza con usar armas nucleares si la OTAN intenta aislar Kaliningrado en el Báltico

Rusia advirtió a la OTAN que podría recurrir a armas nucleares si la alianza occidental intenta aislar Kaliningrado, territorio ruso ubicado entre Polonia y Lituania a orillas del mar Báltico, según un documento enviado por Moscú a la organización y revelado por Reuters.

La advertencia aparece en medio de las crecientes tensiones alrededor de este territorio ruso, fuertemente militarizado y situado a orillas del mar Báltico. Moscú acusó a la OTAN de mantener un “rumbo peligroso e imprudente” que implica “altos riesgos de que estalle un conflicto armado directo”.

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En el documento, Rusia también planteó la posibilidad de realizar desde el comienzo de una eventual confrontación “ataques rusos contra centros de toma de decisiones” en países miembros de la alianza.

Vladímir Putin Foto: AFP

“Rusia estará preparada para utilizar todo el arsenal de fuerzas y capacidades a su disposición, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN emprenden cualquier intento destinado a aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, señala la nota diplomática.



La OTAN respondió al mensaje de Moscú. Su secretario general, Mark Rutte, afirmó que la alianza es defensiva y cuestionó las amenazas nucleares rusas. “Somos una alianza defensiva. Y detengan las amenazas nucleares. Esto no está justificado y no es útil”, dijo Rutte.

En su respuesta escrita, también vista por Reuters, la OTAN aseguró que ninguno de sus “ejercicios o actividades” representa una amenaza para el territorio ruso. Además, pidió a Moscú poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania y abandonar lo que calificó como una “retórica nuclear irresponsable”.

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Rutte también fue preguntado sobre si existe actualmente un riesgo real de que Rusia utilice armas nucleares contra los países bálticos. Su respuesta fue negativa. “No, no lo es”, afirmó el secretario general de la OTAN, quien agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, sabe que no puede ganar contra la alianza y que por eso no toma la amenaza “tan en serio”.

Ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia Foto: AFP

El analista nuclear Nikolai Sokov, exdiplomático ruso radicado en Viena, señaló a Reuters que cada vez es más difícil para los países occidentales aumentar su apoyo a Ucrania sin acercarse a una confrontación directa con Moscú.

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Sokov consideró que la advertencia rusa puede reflejar una mayor influencia de sectores duros en el debate sobre la respuesta a acciones occidentales como el suministro de armas a Kiev, las nuevas sanciones contra Moscú, las interceptaciones de barcos rusos, los ejercicios militares y los vuelos de inteligencia cerca de Kaliningrado.

“Ellos esperan más acciones, incluido un bloqueo del mar Báltico —justo por debajo del nivel de guerra según el cálculo europeo, pero para ellos esto será una guerra abierta—. Veo un riesgo de error de cálculo mutuo”, dijo.