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Videos muestran ataque terrorista dentro de avión de FlyDubai: pasajeros enfrentaron a extremista

Los pasajeros aseguran además haber “controlado al terrorista” después de que este apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

Ataque terrorista en vuelo de FlyDubai
Ataque terrorista en vuelo de FlyDubai
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El ataque que obligó a desviar un avión que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv quedó registrado en videos que muestran a pasajeros ensangrentados junto a la cabina y a los dos pilotos heridos tras el enfrentamiento ocurrido durante el vuelo.

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Una de las grabaciones, publicada por el Canal 12 israelí, muestra a tres pasajeros junto a la cabina mientras custodian a los dos pilotos. Ambos aparecen tendidos en el suelo y ensangrentados, mientras los pasajeros explican lo que acababa de ocurrir.

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“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres en el video.

Los pasajeros aseguran además haber “controlado al terrorista” después de que este apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos. En las imágenes se observa al presunto agresor tendido de lado en el suelo y utilizando una máscara de oxígeno. El piloto que habría sido atacado también permanece acostado y lleva otra máscara.

El episodio provocó que la aeronave, perteneciente a Flydubai y con número de vuelo FZ1073, solicitara un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí. El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió la llamada de auxilio a las 08:44 hora local.

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El avión fue desviado hacia Tabuk después de que se produjera el altercado entre los miembros de la tripulación. Fuentes del Ministerio de Transporte de Israel describieron el hecho como un “altercado entre la tripulación”, mientras que la prensa israelí lo describió como el apuñalamiento de un piloto a otro.

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La trayectoria de la aeronave también cambió durante el vuelo. De acuerdo con el recorrido publicado por Flightradar24, el avión viajaba de este a oeste antes de llegar a la frontera con Jordania, cuando realizó un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

Posteriormente, la aeronave continuó a menor altura y siguió una trayectoria irregular hasta llegar a la frontera con Jordania. Allí dio media vuelta, tomó dirección sur y finalmente se dirigió hacia Tabuk.

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El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto saudí a las 09:45 hora local. Tanto el capitán como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El aeropuerto de Tabuk informó que se declaró el estado de emergencia y se dispuso todo lo necesario para recibir a la aeronave. Los pasajeros fueron atendidos en la sala de viajeros y se coordinó con Flydubai la disponibilidad de un avión alternativo.

Flydubai describió lo ocurrido como un “incidente”, sin precisar la causa, y confirmó que el avión aterrizó sin problemas en Tabuk y que todos los pasajeros estaban a salvo.

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que el incidente estaba “bajo control” y que se estaban tomando las medidas necesarias para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

Las autoridades competentes mantienen la investigación para establecer qué ocurrió durante el vuelo y las circunstancias por las que ambos pilotos terminaron heridos.

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