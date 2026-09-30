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Blu Radio  / Mundo  / Exsecretaria de EE. UU. se divorcia tras el escándalo de travestismo de su esposo

Exsecretaria de EE. UU. se divorcia tras el escándalo de travestismo de su esposo

Kristi Noem y Bryon estuvieron casados durante 34 años y tienen tres hijos juntos.

Kristi Noem
Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La exsecretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, solicitó el divorcio unos meses después del escándalo de travestismo protagonizado por su marido, Bryon, con quien llevaba casada 34 años.

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Noem, de 54 años, solicitó el divorcio de Bryon, de 56, el lunes en Dakota del Sur y citó "diferencias irreconciliables", el argumento más común en este trámite, según el medio Dakota News Now.

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La pareja llevaba casada desde 1992 y tiene tres hijos adultos.

Tras la destitución de la conservadora en marzo, el medio Daily Mail publicó unas fotos de Bryon Noem con pechos postizos y ropa ultraceñida, y sugirió que llevaba una "doble vida" en la que se travestía y chateaba con modelos de fetiches en línea.

"La Sra. Noem está devastada. A la familia le tomó por sorpresa, y piden privacidad y oraciones", dijeron sus representantes a The New York Post entonces.

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La exsecretaria de Seguridad Nacional fue cesada tras encabezar la dura política migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que desembocó en las redadas en Mineápolis, donde dos civiles estadounidenses fueron tiroteados por agentes federales.

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En torno a esas fechas, otro de los asuntos a los que se enfrentó la también exgobernadora de Dakota del Sur fue un supuesto romance con el lobista y comentarista político Corey Lewandowski.

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