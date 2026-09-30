De milagro: dos personas escaparon de una grúa que terminó en llamas en México

Un aparatoso accidente quedó registrado en video en una vía del centro de México, donde una grúa perdió el control, chocó contra el muro de contención y terminó envuelta en llamas. El hecho habría dejado al menos cinco personas lesionadas.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa inicialmente a varios vehículos haciendo fila para avanzar por un costado de la carretera, debido a que un automotor de carga se encontraba volcado sobre uno de los carriles.

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Mientras los conductores intentaban continuar su trayecto por el espacio disponible, minutos después una grúa apareció circulando en el sentido contrario. Al tomar una curva, el vehículo aparentemente perdió el control y se estrelló contra el muro de contención.

Tras el impacto, la grúa se deslizó de manera horizontal a lo largo de la vía y, en cuestión de segundos, comenzó a incendiarse, provocando gran tensión entre quienes se encontraban en el lugar.



El video también muestra el momento en que dos personas ubicadas a los costados de la carretera reaccionan ante la llegada del vehículo y corren para ponerse a salvo, logrando salir de la trayectoria de la grúa.

Elementos de emergencia y personal de la autopista acudieron al sitio para controlar el incendio y brindar atención a los posibles afectados. De manera preliminar, se reportó que cinco personas resultaron lesionadas.

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Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas que provocaron que la grúa perdiera el control y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

🔥🇲🇽 Un choque desata las llamas en una vialidad en el centro de México



💥 El aparatoso accidente quedó captado en cámara: una grúa perdió el control en una curva sobre una autopista entre el Estado de México e Hidalgo y, tras estrellarse contra el muro de contención, se… pic.twitter.com/S2LZNwguz6 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 29, 2026

¿Qué hacer ante una situación similar?

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Ante un accidente en carretera, las autoridades recomeindan que lo más importante es mantener la calma y alejarse de la zona de peligro. Si un vehículo está volcado, incendiándose o bloqueando la vía, se recomienda reducir la velocidad y evitar acercarse al punto del accidente.

Si otro vehículo pierde el control y se dirige hacia la posición, es fundamental reaccionar rápidamente y buscar una zona segura fuera de la trayectoria. No se debe permanecer junto a vehículos accidentados ni detrás de barreras que puedan no ofrecer suficiente protección.

Los conductores que circulen por una zona donde ocurrió un accidente deben encender las luces estacionarias, reducir la velocidad y mantener una distancia segura. También es importante evitar detenerse para grabar o acercarse a observar lo ocurrido, ya que esto puede provocar nuevos choques.

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En caso de incendio, se recomienda mantenerse a una distancia prudente y llamar a los servicios de emergencia. Si es posible hacerlo sin ponerse en riesgo, se debe advertir a otros conductores para que reduzcan la velocidad y evitar que la emergencia provoque otro accidente.