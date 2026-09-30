Piloto apuñaló a su compañero en pleno vuelo y tuvieron que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí

Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación", confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.

Según indicó Trasporte, que cita informes oficiales, las autoridades de seguridad israelíes están gestionando el incidente, que se produjo en un avión de la compañía FlyDubai mientras iba camino de la ciudad israelí.

A terrifying midair emergency unfolded aboard Flydubai Flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv after a violent struggle erupted inside the cockpit. According to preliminary Israeli reports, one pilot is suspected of attempting suicide by deliberately putting the Boeing 737 into a… pic.twitter.com/2zY8AupdEU — Armstrong Williams 🇺🇸 (@Arightside) September 30, 2026

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De acuerdo con el testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post, el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.

El Canal 12 israelí publicó por su parte que no se descarta que se tratara de un incidente de seguridad y añadió que uno de los pilotos está siendo interrogado para averiguar si lo que pretendía era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros.



En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que el incidente está "bajo control" y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

The moment the Fly Dubai flight landed in Saudi Arabia:



Flightradar data showed that the Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv descended 14,000 feet in just one minute. Authorities believe the co-pilot was trying to crash the plane in a terror attack and kill all passengers… — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) September 30, 2026

En un comunicado, FluDubai describió lo ocurrido como un "incidente", sin detallar la causa, aseguró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto saudí de Tabuk y que todos los pasajeros están a salvo.