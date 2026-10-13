HIC realizó las primeras 100 cirugías robóticas en el país; proyecta 4.000 al año

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Piedecuesta, Santander, completó sus primeras 100 cirugías con el sistema robótico Mantra 3, una tecnología que la institución asegura ser la única en Colombia en tener disponible. Con este avance, el centro médico busca ampliar el uso de procedimientos mínimamente invasivos en distintas especialidades.

La intervención número 100 correspondió a una cirugía de tórax practicada a un paciente con una lesión en el pulmón izquierdo. El equipo médico retiró únicamente la parte afectada, con el propósito de preservar la mayor cantidad posible de tejido pulmonar sano y proteger las estructuras cercanas.

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Según explicó la doctora Yeni Arroyave Guerrero, subespecialista en Cirugía de Tórax del HIC, una de las características de esta plataforma es que ofrece una imagen tridimensional ampliada y permite manipular instrumentos articulados con precisión en zonas de difícil acceso.

En este caso, la operación se realizó mediante pequeñas incisiones, en lugar de una apertura quirúrgica más amplia. Este tipo de abordaje puede contribuir a disminuir el dolor después de la intervención, facilitar la recuperación y reducir el tiempo de hospitalización, aunque los resultados dependen de las condiciones de cada paciente y del procedimiento realizado.

HIC proyecta 4.000 cirugías robóticas al año



El director médico del HIC, Jonathan Cáceres, señaló que alcanzar los primeros 100 procedimientos representa una oportunidad para fortalecer la experiencia del equipo médico y ampliar las capacidades de atención.

La institución cuenta actualmente con seis sistemas Mantra 3: cuatro instalados en su sede de Piedecuesta y dos en el Instituto Cardiovascular, en Floridablanca. La infraestructura está destinada a intervenciones en áreas como cirugía general, ginecológica, cardíaca, oncológica, digestiva, urológica y de tórax.

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Con esta capacidad instalada, el hospital proyecta realizar alrededor de 4.000 procedimientos robóticos al año. Para avanzar hacia esa meta, contempla ampliar la participación de especialistas y extender el uso de la tecnología a diferentes áreas de la medicina.

¿Quiénes pueden acceder a esta tecnología?

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De acuerdo con el HIC, la cirugía robótica está disponible para pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado, así como para quienes acceden a servicios particulares.

Sin embargo, el uso de esta plataforma no depende únicamente del tipo de afiliación al sistema de salud. La decisión corresponde al especialista, quien debe evaluar las condiciones clínicas del paciente y determinar si la cirugía robótica es la alternativa más adecuada para su tratamiento.

Aunque el sistema incorpora tecnología robótica, los procedimientos son dirigidos por el cirujano. El especialista se ubica frente a una consola desde la que observa imágenes tridimensionales ampliadas y controla los instrumentos que se encuentran dentro del cuerpo del paciente.

Según las necesidades de cada intervención, la plataforma puede operar con tres, cuatro o cinco brazos robóticos, que reproducen los movimientos realizados por el médico desde la consola.

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El sistema funciona como una extensión de las manos del cirujano y le permite trabajar con instrumentos articulados en espacios reducidos. La tecnología apoya la precisión y el control durante la intervención, pero no reemplaza la valoración clínica ni las decisiones del especialista.