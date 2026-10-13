Ofrecen hasta $20 millones por responsables del ataque contra veedor en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta $20 millones por información que permita esclarecer el ataque a tiros contra el lugar de trabajo del veedor ciudadano Carlos Martín Rojas e identificar y capturar a los responsables. El hecho ocurrió en la avenida Guaimaral, donde está ubicado el consultorio odontólogico del veedor.

Desde la Secretaría de Seguridad de Cúcuta rechazaron el hecho y anunciaron que la Policía Nacional dispuso un grupo especializado con capacidades investigativas para establecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

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Un hombre que se movilizaba en una motocicleta habría disparado en repetidas ocasiones a la fachada del establecimiento, causando daños materiales en el mismo, reportaron las autoridades.

Hasta $20 millones ofrecen la Alcaldía de Cúcuta y la Policía por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque contra el veedor ciudadano Carlos Martín Rojas. Un grupo especializado adelanta la investigación para esclarecer los hechos #MañanasBlu pic.twitter.com/jx2Vx2tZj8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 13, 2026

A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus redes sociales, el veedor cucuteño confirmó el hallazgo de al menos cuatro impactos de bala en la infraestructura de su consultorio y manifestó su profunda preocupación por la integridad física de su entorno personal y profesional.



"Atentaron contra mi clínica. Hoy temo por mi vida y por la seguridad de mi esposa, mis hijas y mi equipo de trabajo. Considero este hecho una gravísima intimidación contra mi vida y mi labor como veedor ciudadano. No me van a amedrentar, he denunciado durante años presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción, y seguiré haciéndolo", afirmó el reconocido veedor Carlos Rojas.

Tirotearon mi clínica. 4 balas. Responsabilizo a los que vengo denunciando por lo que le pase a mi familia o a mí. No me voy a detener. @ABDELAESPRIELLA @PoliciaColombia @UNPColombia: protección digna ya. #CucutaNoSeVende pic.twitter.com/NJ0QjuJekH — Carlos Martín Rojas Carvajal (@MartinRojasCar) October 12, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al desarrollo de las investigaciones.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las garantías de seguridad para quienes ejercen labores de veeduría ciudadana y seguimiento a la gestión pública. Por ahora, las autoridades de Cúcuta no han informado sobre capturas relacionadas con este hecho.