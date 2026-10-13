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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ofrecen hasta $20 millones por responsables del ataque contra veedor en Cúcuta

Ofrecen hasta $20 millones por responsables del ataque contra veedor en Cúcuta

Autoridades buscan información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque contra el lugar de trabajo del veedor ciudadano Carlos Martín Rojas.

FOTO ATAQUE VEEDOR EN CÚCUTA- CAPTURA DE VIDEO.jpg
FOTO: Ataque contra negocio de veedor en Cúcuta- captura de video de Carlos Martín Rojas
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta $20 millones por información que permita esclarecer el ataque a tiros contra el lugar de trabajo del veedor ciudadano Carlos Martín Rojas e identificar y capturar a los responsables. El hecho ocurrió en la avenida Guaimaral, donde está ubicado el consultorio odontólogico del veedor.

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Desde la Secretaría de Seguridad de Cúcuta rechazaron el hecho y anunciaron que la Policía Nacional dispuso un grupo especializado con capacidades investigativas para establecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

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Un hombre que se movilizaba en una motocicleta habría disparado en repetidas ocasiones a la fachada del establecimiento, causando daños materiales en el mismo, reportaron las autoridades.

A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus redes sociales, el veedor cucuteño confirmó el hallazgo de al menos cuatro impactos de bala en la infraestructura de su consultorio y manifestó su profunda preocupación por la integridad física de su entorno personal y profesional.

"Atentaron contra mi clínica. Hoy temo por mi vida y por la seguridad de mi esposa, mis hijas y mi equipo de trabajo. Considero este hecho una gravísima intimidación contra mi vida y mi labor como veedor ciudadano. No me van a amedrentar, he denunciado durante años presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción, y seguiré haciéndolo", afirmó el reconocido veedor Carlos Rojas.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al desarrollo de las investigaciones.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las garantías de seguridad para quienes ejercen labores de veeduría ciudadana y seguimiento a la gestión pública. Por ahora, las autoridades de Cúcuta no han informado sobre capturas relacionadas con este hecho.

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