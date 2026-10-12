Hombre atacó a policías con machete en Villanueva, Santander; ninguno resultó herido

Un hombre que presuntamente amenazaba a habitantes de Villanueva, Santander, terminó capturado, luego de protagonizar un episodio de tensión con la Policía cuando portaba un machete.

El procedimiento se registró en inmediaciones del colegio del municipio y terminó con una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Según la información entregada por las autoridades, los uniformados encontraron al hombre en un aparente estado de exaltación y le ordenaron arrojar el arma blanca y, por fortuna, ninguno de los patrulleros resultaron heridos.

Sin embargo, habría desatendido las instrucciones e intentado utilizar el machete contra los policías, por lo que los uniformados intervinieron para controlar la situación y quitarle el elemento cortopunzante.



La situación no terminó allí. De acuerdo con el reporte, el hombre ingresó sin autorización a una vivienda del sector, hecho que llevó al propietario a solicitar la intervención de las autoridades.

Los policías lograron retirarlo del inmueble, incautaron el machete y procedieron con su captura.

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El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de violencia contra servidor público.

Después de las actuaciones judiciales y de las entrevistas realizadas a varias personas del municipio, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Las autoridades también reportaron antecedentes de conflictos con habitantes del municipio. Según la información recopilada durante el procedimiento, el capturado sería reincidente en comportamientos relacionados con amenazas contra residentes de Villanueva.

Además, registraba varios comparendos por conductas contrarias a la convivencia e incautaciones previas de armas blancas.

Con la decisión judicial, el hombre deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra y se determina su responsabilidad por los hechos investigados.