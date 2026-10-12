En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Murió hombre de 65 años en zona rural de Los Santos tras picadura de un animal

Murió hombre de 65 años en zona rural de Los Santos tras picadura de un animal

Jaime Ruedas Sandoval falleció la noche del sábado 10 de octubre en la vereda Majadal. Medicina Legal deberá establecer qué animal le causó la lesión en un dedo y si esta tuvo relación con su muerte.

Mesa de los Santos fallece adulto mayor presuntamente por una picadura.
Mesa de los Santos fallece adulto mayor presuntamente por una picadura.
Imagen de archivo. Mesa de los Santos fallece adulto mayor presuntamente por una picadura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Lo que inicialmente habría sido una pequeña lesión en uno de sus dedos terminó en la muerte de Jaime Ruedas Sandoval, de 65 años, en la vereda Majadal, zona rural de Los Santos, Santander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El caso se conoció la noche del sábado 10 de octubre, cuando el hombre fue llevado en un vehículo hasta un punto donde las autoridades atendían otra emergencia.

Últimas noticias

Con machete agredió a Policías en Santander
Santanderes

Hombre atacó a policías con machete en Villanueva, Santander; ninguno resultó herido

Enfrentamiento con la Policía en Barrancabermeja
Santanderes

Cruce de disparos entre policías y delincuentes deja un hombre muerto y otro herido en Santander

Publicidad

Uniformados de la estación de Policía de Los Santos se encontraban en la vía que comunica este municipio con Piedecuesta, acompañando la atención de un accidente de tránsito, cuando llegaron personas que solicitaban ayuda para Ruedas Sandoval.

Los paramédicos que estaban en el lugar se acercaron para auxiliarlo, pero al revisarlo encontraron que no presentaba signos vitales.

La situación fue informada a las autoridades, que iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según el reporte preliminar, el hombre tenía una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha, que habría sido provocada por la picadura de un animal. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido de qué especie se trataba ni qué ocurrió después de la lesión.

Publicidad

Investigadores realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron información para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bucaramanga, deberá determinar la causa de la muerte y establecer si existe una relación directa con la picadura.

Relacionados

Santander

Blu Radio

Policía Nacional

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad