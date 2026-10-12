Murió hombre de 65 años en zona rural de Los Santos tras picadura de un animal

Lo que inicialmente habría sido una pequeña lesión en uno de sus dedos terminó en la muerte de Jaime Ruedas Sandoval, de 65 años, en la vereda Majadal, zona rural de Los Santos, Santander.

El caso se conoció la noche del sábado 10 de octubre, cuando el hombre fue llevado en un vehículo hasta un punto donde las autoridades atendían otra emergencia.

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Uniformados de la estación de Policía de Los Santos se encontraban en la vía que comunica este municipio con Piedecuesta, acompañando la atención de un accidente de tránsito, cuando llegaron personas que solicitaban ayuda para Ruedas Sandoval.

Los paramédicos que estaban en el lugar se acercaron para auxiliarlo, pero al revisarlo encontraron que no presentaba signos vitales.



La situación fue informada a las autoridades, que iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según el reporte preliminar, el hombre tenía una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha, que habría sido provocada por la picadura de un animal. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido de qué especie se trataba ni qué ocurrió después de la lesión.

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Investigadores realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron información para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bucaramanga, deberá determinar la causa de la muerte y establecer si existe una relación directa con la picadura.