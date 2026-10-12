Cruce de disparos entre policías y delincuentes deja un hombre muerto y otro herido en Santander

Un hombre murió y otro resultó herido durante un intercambio de disparos con la Policía en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, jurisdicción de Barrancabermeja, Santander.

El enfrentamiento se produjo cuando los uniformados acudieron a verificar una alerta de la comunidad sobre la presencia de dos hombres sospechosos en la zona.

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De acuerdo con la información preliminar, cuando los policías llegaron al lugar, los dos hombres habrían disparado contra los uniformados, quienes respondieron al ataque.

En medio del procedimiento, ambos resultaron heridos. Ningún integrante de la Policía sufrió lesiones.



Uno de los hombres fue identificado como Deliver Manuel Miranda, de 50 años, conocido inicialmente con el alias de 'Palmo'.

Recibió dos impactos de bala en el abdomen y fue trasladado de emergencia hasta la Clínica Magdalena de Barrancabermeja, donde falleció este lunes festivo, 12 de octubre, debido a la gravedad de las heridas.

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El segundo involucrado fue identificado como Celimo Jiménez Pianeta, de 37 años, quien también resultó herido y fue reportado como capturado. Según la información conocida, durante el procedimiento las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros y la motocicleta en la que se movilizaban los dos hombres.

La incautación y las circunstancias del procedimiento deberán ser precisadas por las autoridades competentes.

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Según los datos preliminares, los dos hombres registraban antecedentes judiciales por delitos como fuga de presos, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Las autoridades investigan si los involucrados tendrían algún vínculo con el Clan del Golfo, hipótesis que, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias del intercambio de disparos y determinar las responsabilidades correspondientes.