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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Quién era alias ‘Terry’, cabecilla del Clan del Golfo abatido en operativo militar en Antioquia

Quién era alias ‘Terry’, cabecilla del Clan del Golfo abatido en operativo militar en Antioquia

El Ejército reportó la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez, durante combates en zona rural de Jericó, Antioquia. Un soldado resultó herido.

Operativo del Ejército contra el Clan del Golfo
Operativo del Ejército contra el Clan del Golfo.
Foto: Ejército
Por: Felipe García
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Un operativo ofensivo de la Séptima División del Ejército contra el Clan del Golfo dejó tres presuntos integrantes de esa organización criminal muertos en zona rural de Jericó, en el suroeste de Antioquia. De acuerdo con la institución, los uniformados ubicaron un punto donde los integrantes del grupo estarían planeando acciones criminales contra la población y la fuerza pública.

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Entre los muertos está alias ‘Terry’ o ‘Keiner’, señalado por el Ejército como uno de los cabecillas de la subestructura Edwin Román Velásquez y quien tendría más de cinco años de trayectoria criminal en las subregiones del Nordeste y Suroeste antioqueño.

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Según las autoridades, este hombre estaría relacionado con la planeación y ejecución de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones contra comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales en municipios como Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes.

Además, el Ejército lo señala como presunto responsable del homicidio de Andrés Felipe Herrera Quiroz, ocurrido en zona urbana de Jardín, quien era reconocido por su trayectoria futbolística y liderazgo deportivo en el Suroeste antioqueño.

Las autoridades también investigan su posible participación en homicidios derivados de disputas entre estructuras criminales por el control territorial.

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Durante los combates, un soldado resultó herido. El uniformado recibió atención inicial de enfermeros militares de combate y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica especializada.

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Tras la operación, la Séptima División desplegó más tropas en el sector para reforzar el dispositivo de seguridad y continuar la búsqueda de otros integrantes de esta estructura del Clan del Golfo.

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