Cae presunto abusador de adulta mayor en San Vicente de Chucurí, Santander

Un hombre de 28 años fue capturado por orden judicial en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, señalado como presunto responsable de un caso de acceso carnal violento contra una mujer de 70 años.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, el procedimiento se realizó en el sector de Placitas, hasta donde llegaron uniformados para materializar la orden de captura emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí.

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El caso se remonta al lunes 5 de octubre, cuando la adulta mayor habría sido víctima de una agresión sexual mientras realizaba una caminata, alrededor de las 5:20 de la mañana, por la vía que conduce al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D’Elhuyar. La mujer fue trasladada posteriormente a un centro asistencial para recibir valoración médica.

Tras conocerse el hecho, investigadores de la Policía y la Fiscalía adelantaron labores de vecindario, revisión de cámaras de seguridad y otras actividades de investigación para establecer la identidad y ubicación del presunto agresor. Además, funcionarios del CTI realizaron un allanamiento en un inmueble relacionado con el caso, donde fueron incautadas prendas de vestir que quedaron incorporadas a la investigación.



El caso generó preocupación e indignación entre los habitantes de San Vicente de Chucurí. La noche del martes 6 de octubre, ciudadanos realizaron una velatón en el municipio como muestra de solidaridad con la víctima y de rechazo a la violencia contra las mujeres.

La Alcaldía también realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad con participación de las autoridades y organismos de investigación. El mandatario municipal, Óscar Sanmiguel, rechazó lo ocurrido y pidió prudencia a la comunidad en el manejo de información relacionada con el caso, especialmente para evitar la difusión de datos no confirmados y la revictimización de la mujer.

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El mayor Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente, confirmó la captura y señaló que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que avance el proceso correspondiente.