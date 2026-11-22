Golpe a las finanzas de la banda ‘Los Pergaminos’, estructura señalada de cometer hurtos a vehículos de carga, además de afectar a empresas transportadoras de café, aceite de palma, cobre y cilindros de gas en la vía hacia la Costa Atlántica.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación, a través de una operación de extinción de dominio, ocuparon 19 bienes que estarían relacionados con alias ‘Richard’, señalado cabecilla del grupo delincuencial conocido como ‘Los Pergaminos’, banda que operaba en carreteras de Santander, Cesar y el Magdalena Medio.

Publicidad

El procedimiento, denominado operación La Broca, permitió intervenir propiedades cuyo valor comercial fue estimado en aproximadamente $2.341 millones. Las diligencias se concentraron principalmente en Santander, con procedimientos en Bucaramanga y Girón, y también se extendieron hasta Galapa, Atlántico.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el inventario de los bienes afectados está compuesto por 11 motocicletas, tres tractocamiones, tres semirremolques, una camioneta y un inmueble.



Uno de los procedimientos se desarrolló en el sector Balcones del Portal, en Girón, donde las autoridades ocuparon una vivienda en cuyo interior encontraron dos motocicletas. En este mismo municipio fueron intervenidos dos tractocamiones con sus respectivos remolques.

Por otra parte, en el barrio La Concordia, en Bucaramanga, se adelantó una diligencia sobre una camioneta que haría parte de los bienes investigados.

Publicidad

El proceso está a cargo de la Fiscalía 57 Especializada en Extinción del Derecho de Dominio. La ocupación tiene carácter cautelar y será la autoridad judicial competente la que determine el futuro de estas propiedades.

Las autoridades estiman que estas actividades habrían ocasionado pérdidas superiores a los $5.460 millones para el sector del transporte y la cadena logística.

Publicidad

Alias ‘Richard’ fue capturado en septiembre de 2026 junto con otras 14 personas, durante la operación Escudo del Caribe, procedimiento con el que la Policía reportó la desarticulación de tres estructuras delincuenciales.

La operación La Broca fue adelantada por unidades de la Sijín y Sipol de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, como parte de las acciones para debilitar las finanzas de las organizaciones dedicadas a la piratería terrestre.