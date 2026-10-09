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Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel Eduard Martínez por homicidio de John 'Calzones', exalcalde de Yopal

A la cárcel Eduard Martínez por homicidio de John 'Calzones', exalcalde de Yopal

Martínez Pinzón habría viajado desde Tunja, Boyacá, para ubicar a la víctima, identificar el lugar donde se cometería el crimen y participar en su ejecución. Además, es señalado de transportar en motocicleta al adolescente que habría disparado contra el exmandatario.

A la cárcel Eduard Martínez por homicidio de John 'Calzones', exalcalde de Yopal
La captura de Martínez Pinzón fue realizada por servidores del CTI.
Foto: Policía y redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Eduard Daniel Martínez Pinzón, señalado de participar en el homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon 'Calzones', ocurrido el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de ese municipio.

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De acuerdo con la investigación, Martínez Pinzón habría viajado desde Tunja, Boyacá, para ubicar a la víctima, identificar el lugar donde se cometería el crimen y participar en su ejecución. Además, es señalado de transportar en motocicleta al adolescente que habría disparado contra el exmandatario.

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Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que el menor de edad descendió de la motocicleta y accionó un arma de fuego contra Torres Torres, quien posteriormente murió en un centro asistencial.

Jhon Calzones
Jhon Calzones
Redes Sociales

Tras el ataque, el presunto responsable de conducir la motocicleta huyó del lugar. Durante la fuga, habría acelerado abruptamente el vehículo y ocasionado un accidente. Aunque Martínez Pinzón logró escapar, el adolescente fue retenido por integrantes de la comunidad y entregado a las autoridades.

La captura de Martínez Pinzón fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en un inmueble de Tunja, mediante una orden judicial.

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Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario mientras cumple la medida de aseguramiento impuesta.

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Por estos mismos hechos, el adolescente señalado de disparar contra el exalcalde aceptó su responsabilidad y permanece en un centro especializado, donde cumple una medida de internamiento preventivo.

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