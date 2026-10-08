"Presidente, a mi papá lo asesinaron": hija de ‘Jhon Calzones’ pide esclarecer asesinato

Linda Torres, hija del exalcalde asesinado, John Jairo Torres Torres, conocido en Yopal como ‘Jhon Calzones’, hizo un llamado público al presidente Abelardo de la Espriella para que se investigue a fondo el homicidio de su padre y se esclarezca quiénes estarían detrás del crimen.

En una declaración a través de redes sociales, la joven pidió que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades determinen tanto a los autores materiales como a quienes eventualmente hayan ordenado el asesinato.

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“Presidente, a mi papá lo asesinaron. Como hijas, le pedimos que se investigue y se haga justicia por el asesinato de mi padre”, manifestó Linda Torres, quien habló en nombre de ella y de sus hermanos.

La hija del exalcalde sostuvo que su petición también responde a la relevancia que, según ella, tenía su padre como líder social en Casanare. “Pero como Yopalena y casanareña, le pido que se investigue y se haga justicia por la muerte del líder social más grande que ha tenido el Casanare. El Estado cuenta con los medios para hacer justicia”, afirmó.



En su intervención, Torres se refirió además al presunto responsable material del homicidio y pidió que la investigación avance hacia quienes pudieron estar detrás del crimen.

“Sin embargo, el sicario que perpetró este acto cobarde únicamente es quien jaló el gatillo. La investigación debe dar con los verdaderos bandidos, con los actores intelectuales que con su poder callaron la voz de mi padre y que con sus dineros sucios pagaron el precio de su vida”, señaló.

Muere Jhon 'Calzones' Las Chivas del Llano

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Cabe recordar que hasta el momento han sido detenidas dos personas, un adolescente señalado de disparar y otro hombre que lo habría transportado en una moto de la que además se sabe, es hurtada. Esta última captura se logró hoy miércoles en Tunja, Boyacá.

Uno de los principales argumentos expuestos por la joven es que su padre había advertido públicamente que podía ser asesinado pocos días antes de su muerte. Según su relato, seis días antes del homicidio, durante la última rueda de prensa que ofreció John Jairo Torres, este habría dicho: “Me van a matar”.

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Linda Torres aseguró que en esa misma intervención su padre mencionó a cinco personas que, según él, podrían estar relacionadas con una eventual amenaza en su contra. La hija pidió que esas declaraciones sean incorporadas a la investigación y que también sean examinadas las actuaciones de quienes actualmente ocupan cargos de poder en el ámbito municipal y departamental.

“Le pido, presidente, que estas pruebas y que estas palabras de mi padre no sean en vano, que sean tenidas en cuenta, que se investigue, incluso, a quienes ostentan el poder. Los videos están por todas las redes sociales, presidente”, expresó Torres, quien también mencionó que el presunto sicario habría sido capturado con un teléfono celular que, a su juicio, podría aportar elementos importantes para esclarecer el crimen.

La hija del exalcalde pidió además que la investigación sea adelantada por autoridades externas a Casanare pues las personas a las que su padre habría señalado antes de morir tendrían vínculos con el poder regional.

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“Si esta investigación se desarrolla en el Casanare, nunca habrá justicia y este caso se quedará en la impunidad”, afirmó, al considerar que existe un posible conflicto de interés por la posición que, según ella, ocupan algunos de los señalados.

Además de reclamar justicia por el homicidio, Linda Torres denunció lo que considera un intento de utilizar el nombre y el legado de su padre con fines políticos y comerciales. Cuestionó específicamente la realización de reuniones y actividades posteriores al funeral y aseguró que su familia rechaza que la imagen de John Jairo Torres sea utilizada para intereses distintos a los que él defendía.