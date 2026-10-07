Capturan en Tunja a segundo señalado por homicidio del exalcalde de Yopal 'Jhon Calzones'

Fue capturado en Tunja, Boyacá, el segundo señalado de estar implicado en el homicidio del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, ocurrido el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de Yopal, Casanare.

De acuerdo con la información conocida en el marco de la investigación, esta persona habría movilizado al adolescente de 17 años señalado de ejecutar la acción armada contra el exmandatario. La captura se produjo en Tunja y durante el procedimiento las autoridades incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM Card, elementos que harán parte de las actividades investigativas.

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El adolescente de 17 años ya había sido judicializado por su presunta participación en el ataque armado en el que murió Torres. Según la Fiscalía, el joven habría llegado como parrillero de una motocicleta hasta el lugar de residencia del exalcalde, en zona rural de Yopal, y posteriormente habría disparado en varias oportunidades contra él.

La Fiscalía señaló que para sustentar el proceso contra el adolescente fueron recopiladas evidencias y elementos materiales probatorios relacionados con su presunta participación en los hechos. Por tratarse de un menor de edad, la actuación judicial se desarrolla bajo las reglas aplicables al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.



Tras la judicialización, un juez determinó que el adolescente deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, mientras avanza el proceso por su presunta participación en el homicidio.

La Fiscalía indicó, además, que una de las hipótesis que se maneja de manera preliminar es que el homicidio habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Esta hipótesis aún es materia de verificación dentro de las actividades de policía judicial.

El segundo señalado de estar implicado en el homicidio del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres fue capturado en Tunja, Boyacá. Foto: Policía Nacional.