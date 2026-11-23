Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó una nueva audiencia para adicionar nuevos hechos a la imputación contra el expresentador Jorge Alfredo Vargas, investigado por presunto acoso sexual contra cuatro mujeres.

La solicitud busca que se incorporen otros episodios que fueron conocidos por la Fiscalía después de la primera audiencia, realizada el pasado 4 de agosto ante la jueza 41 de Control de Garantías. Se trata de hechos distintos, con nuevas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero relacionados con las mismas cuatro presuntas víctimas.

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La Fiscalía explicó que esta petición responde al avance de la investigación y a la aparición de nuevos elementos sobre situaciones que no habían sido incluidas en la imputación inicial.

En la audiencia del 4 de agosto, la Fiscalía comunicó formalmente a Vargas el inicio de la investigación y le imputó el delito de acoso sexual. En esa diligencia reservada, el procesado no aceptó los cargos.



De acuerdo con la investigación, los hechos que son materia del proceso habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y estarían relacionados con situaciones que, presuntamente, se presentaron en un contexto laboral.