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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía radica solicitud de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas

Fiscalía radica solicitud de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas

Según la investigación por el delito de acoso sexual, los hechos habrían ocurrido entre el 2024 y 2026 y tienen como sustento las denuncias de 4 presuntas víctimas.

Jorge Alfredo Vargas
Jorge Alfredo Vargas
Foto: Blu Radio
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 2024 y 2026 y tienen como sustento las denuncias de cuatro presuntas víctimas, por situaciones que, según la Fiscalía, se habrían presentado en un contexto laboral.

La solicitud fue presentada por una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Por reparto se definirá el juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, así como la fecha y hora de la audiencia de imputación.

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